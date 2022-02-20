Homem é encontrado morto e sem roupas atrás de motel na Praia de Itaparica

Um homem foi encontrado morto e sem roupas atrás de um motel na Praia de Itaparica, em Vila Velha , na manhã deste domingo (20). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima apresentava lesão por golpe de madeira. A Polícia Civil foi acionada.

Em nota, a PC informou que a ocorrência foi atendida pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e que está em andamento. Até o momento não há outros detalhes.

Além do caso registrado neste domingo (20), outros dois corpos foram encontrados na mesma localidade nesta semana. O mais recente foi na tarde deste sábado (19), de um homem próximo a um quiosque da praia de Itaparica. O corpo da vítima foi encontrado por um pescador que passava pelo local. O homem estava vestido com uma blusa vermelha e uma bermuda de cor clara.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, equipes do Salvamar foram acionadas para atender a ocorrência e estavam no local durante a tarde, aguardando a perícia da Polícia Civil. A prefeitura informou que o homem estava com documentos, mas a identidade dele não foi divulgada. Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.