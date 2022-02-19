Corpo de PM baleado em frente a supermercado será sepultado em Nova Venécia

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Segundo a Associação de Cabos e Soldados, neste sábado, policiais militares realizaram cortejo fúnebre do soldado. A informação é de que o corpo saiu de Vitória, por volta das 12h e seguiu até a sede da 4ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Jardim da Serra. O corpo permaneceu na unidade por cerca de 40 minutos para amigos prestarem as últimas homenagens. Depois foi levado para o município de Nova Venécia.

De acordo com informações de familiares, o velório do militar será a partir das 19h, no 2° Batalhão da Polícia Militar . O sepultamento está programado para às 9h de domingo (20), no cemitério São Marcos, também em Nova Venécia.

O soldado estava internado em estado grave havia nove dias no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória . Desde o dia do crime, Comper foi hospitalizado em um leito de UTI. Na última terça-feira (15), foi iniciado o protocolo para atestar um quadro de morte cerebral, segundo parentes.

O policial atuava na Polícia Militar do Espírito Santo desde 2014, conforme consta no Portal de Transparência do governo do Estado.

O CRIME

O policial militar foi baleado em frente a um supermercado no bairro Nova Carapina II, na Serra, durante a tarde da quarta-feira (9). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois suspeitos chegam e atiram contra a vítima, que estava parada na esquina. Em seguida, eles fugiram.

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Segundo testemunhas, o policial também trabalhava como segurança do estabelecimento. Ele recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede e depois foi encaminhado de helicóptero para o hospital em Vitória.

PRISÕES

No dia seguinte ao crime, dois suspeitos foram presos preventivamente na Serra: um apontado como o responsável por vigiar a vítima e outro que realizou um dos disparos – sendo que este estava solto há sete meses e já tinha sido preso por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

No último sábado (12), um terceiro suspeito, identificado como Douglas Bragança Neves , acabou morto em um confronto com a Polícia Militar, em Nova Carapina II. As investigações apontaram que o crime contra o policial teria sido motivado por vingança e que cada executor receberia R$ 3 mil.