Homem é assassinado em Planalto Serrano; é a segunda morte em 24 horas

Um homem foi assassinado com mais de 40 tiros na manhã deste sábado (19) em Planalto Serrano, na Serra. É a segunda morte em menos de 24 horas registrada no bairro, que, segundo a polícia, vive uma disputa por pontos de tráfico na região.
A vítima estava sem documentos e, por isso, ainda não foi identificada. De acordo com investigadores da Polícia Civil, o homem teria ido até o local para fazer um ataque à gangue rival e acabou morto durante o confronto.
Na madrugada de sexta-feira (18), um outro homem já tinha sido assassinado no bairro. Uma perícia inicial realizada pela Polícia Civil apontou que ele foi atingido por mais de 50 tiros. O policiamento na região foi reforçado, mas não foi suficiente para evitar um segundo ataque.
Segundo a polícia, a região vive uma disputa por pontos de venda de tráfico. Os confrontos têm sido constantes, deixando marcas de tiros nas paredes de casas, bares e igrejas. Após o crime da manhã deste sábado, ainda era possível ver cápsulas de vários calibres espalhadas nas ruas.
A situação deixa a população assustada. Segundo um morador que não quis se identificar, "as autoridades não fazem nada" e a guerra coloca em risco a vida das pessoas e principalmente das crianças.
"Planalto Serrano está em guerra e as autoridades não fazem nada. Vão matar mais gente. Quando a polícia passa, a galera se esconde, não adianta nada. Os traficantes ficam na porte da creche e, se tiver um novo ataque, vai sobrar para as crianças."
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o policiamento na região foi reforçado com a atuação da Força Tática e também com militares em regime de escala ISEO.
"Operações policiais ostensivas também estão sendo direcionadas para o bairro. O Serviço de Inteligência do 6° Batalhão também foi designado para buscar dados para uma melhor atuação do policiamento na região", registrou.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta.