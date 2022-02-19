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Guerra do tráfico

Homem é assassinado em Planalto Serrano; é a segunda morte em 24 horas

Vítima foi atingida por mais de 40 disparos, segundo a polícia. Disputa por pontos de tráfico tem gerado ataques no bairro, que começaram na madrugada de sexta-feira (18)

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2022 às 12:52
Homem foi assassinado com mais de 50 tiros em Planalto Serrano, na Serra
Homem foi assassinado com mais de 50 tiros em Planalto Serrano, na Serra Crédito: Reprodução/Fabrício Christ
Um homem foi assassinado com mais de 40 tiros na manhã deste sábado (19) em Planalto Serrano, na Serra. É a segunda morte em menos de 24 horas registrada no bairro, que, segundo a polícia, vive uma disputa por pontos de tráfico na região. 
A vítima estava sem documentos e, por isso, ainda não foi identificada. De acordo com investigadores da Polícia Civil, o homem teria ido até o local para fazer um ataque à gangue rival e acabou morto durante o confronto. 
Na madrugada de sexta-feira (18), um outro homem já tinha sido assassinado no bairro. Uma perícia inicial realizada pela Polícia Civil apontou que ele foi atingido por mais de 50 tiros. O policiamento na região foi reforçado, mas não foi suficiente para evitar um segundo ataque.
Segundo a polícia, a região vive uma disputa por pontos de venda de tráfico. Os confrontos têm sido constantes, deixando marcas de tiros nas paredes de casas, bares e igrejas. Após o crime da manhã deste sábado, ainda era possível ver cápsulas de vários calibres espalhadas nas ruas.
A situação deixa a população assustada. Segundo um morador que não quis se identificar, "as autoridades não fazem nada" e a guerra coloca em risco a vida das pessoas e principalmente das crianças.
"Planalto Serrano está em guerra e as autoridades não fazem nada. Vão matar mais gente. Quando a polícia passa, a galera se esconde, não adianta nada. Os traficantes ficam na porte da creche e, se tiver um novo ataque, vai sobrar para as crianças."
Cápsulas ficaram espalhadas no chão após assassinato em Planalto Serrano
Cápsulas ficaram espalhadas no chão após assassinato em Planalto Serrano Crédito: Reprodução/Fabrício Christ
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o policiamento na região foi reforçado com a atuação da Força Tática e também com militares em regime de escala ISEO.
"Operações policiais ostensivas também estão sendo direcionadas para o bairro. O Serviço de Inteligência do 6° Batalhão também foi designado para buscar dados para uma melhor atuação do policiamento na região", registrou. 
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta.

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