Morre policial militar baleado em frente a supermercado na Serra

Já a Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS-ES) afirmou que Fernando foi "vítima de um ataque de criminosos covardes" e que "já se destacava como um herói". "O sentimento que atinge toda a tropa da PM é de tristeza e indignação", escreveu nas redes sociais.

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No dia seguinte ao crime, dois suspeitos foram presos preventivamente na Serra: um apontado como o responsável por vigiar a vítima e outro que realizou um dos disparos – sendo que este estava solto há sete meses e já tinha sido preso por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo.