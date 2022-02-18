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Assalto em Ibatiba

Baleado na cabeça, homem pede ajuda na beira de estrada no ES

Ele foi abordado por bandidos quando a moto atolou na estrada. Após lutar com assaltante, a vítima levou um tiro, que atravessou o capacete

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 13:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 fev 2022 às 13:07
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar fez buscas, mas não localizou a dupla de assaltantes  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um motociclista teve a moto roubada durante um assalto na noite desta quinta-feira (17) em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. A vítima conseguiu pedir ajuda a um motorista na estrada, mesmo depois de levar um tiro na cabeça, que atravessou o capacete.
Segundo o registro da Polícia Militar, o crime aconteceu no Córrego Santa Clara. A pessoa que socorreu o homem ferido contou que passava pela rodovia ES 185 e se deparou com a vítima, pedindo socorro, com sangue escorrendo pelo corpo.
A vítima relatou que atolou a moto, uma Honda/NX Falcon, numa estrada vicinal. Um homem e uma mulher apareceram e anunciaram o assalto. O motociclista e o assaltante, que estava com uma arma de fogo, entraram em luta corporal. Neste momento, o bandido ainda pediu que a mulher desse uma facada na vítima.
Após soltar o bandido, o motociclista foi baleado. O tiro atravessou o capacete e a bala ficou alojada na cabeça. A dupla fugiu na moto e não foi mais localizada pela polícia.
O motorista socorreu e levou a vítima para a Santa Casa de Iúna, que foi transferida para unidade de Cachoeiro de Itapemirim, lúcida e estável. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas não enviou retorno sobre o caso até o fechamento da matéria. 

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