Baleado na cabeça, homem pede ajuda na beira de estrada no ES

A vítima relatou que atolou a moto, uma Honda/NX Falcon, numa estrada vicinal. Um homem e uma mulher apareceram e anunciaram o assalto. O motociclista e o assaltante, que estava com uma arma de fogo, entraram em luta corporal. Neste momento, o bandido ainda pediu que a mulher desse uma facada na vítima.