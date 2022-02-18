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Tiro no rosto

Caminhoneiro é suspeito de matar homem que reclamou de farol apagado no ES

Testemunhas contaram à PM que a vítima viu o veículo passar com os faróis apagados e chamou a atenção do motorista. Depois, o homem voltou ao local e atirou

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 11:14

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

18 fev 2022 às 11:14
Caminhão de motorista que atirou contra a vítima
Caminhão de motorista que atirou contra a vítima Crédito: Internauta
Um homem de 28 anos morreu baleado na madrugada desta sexta-feira (18) no meio de uma rua no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Estado. A vítima foi identificada como Alan Alves da Silva. O suspeito de ter atirado é o motorista de um caminhão que passava pela via. Após o crime, o corpo da vítima ficou ao lado do veículo, que foi deixado no local. O motorista fugiu.
Duas testemunhas, um amigo e a companheira da vítima, contaram para policiais militares que Alan estava na calçada, conversando e consumindo bebida alcoólica. Ele viu o caminhão, um Mercedes-Benz vermelho, passar pela Rua Pinheiros com os faróis apagados e chamou a atenção do motorista sobre isso.
Momentos depois, o mesmo veículo passou pelo local novamente e ainda por uma terceira vez. Nesta última, o motorista teria se aproximado de Alan e do amigo. Alan subiu em um compartimento de suporte da porta do veículo e conversou algo antes de levar um tiro no rosto e cair. O amigo saiu do local correndo, e o motorista fugiu.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas a vítima já não tinha sinais de vida. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
O caminhão foi levado para a Delegacia Regional de Linhares. Policiais se dirigiram até o endereço que seria do motorista, mas ele não foi encontrado lá.
Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Qualquer informação sobre o suspeito, pode ser encaminhada por meio do Disque-Denúncia 181.

MAIS VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Um motorista de caminhão foi detido e levado para a Delegacia Regional de Cariacica após se envolver em uma confusão na última segunda-feira. Com um facão, ele lesionou um pedreiro de 64 anos, que precisou levar 10 pontos na mão. A vítima estava acompanhada da esposa e por um cachorro da família.
Cariacica
O homem que tentou tirar o facão das mãos do motorista do caminhão acabou ferido pelos golpes Crédito: Internauta

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