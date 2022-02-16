Vídeo: os impactos da chuva em Linhares, cidade com maior acumulado do ES

Parte da Avenida Cecília Meireles, em Linhares, cedeu por conta da chuva Crédito: Reprodução

Diferentes pontos de Linhares , no Norte do Estado , foram afetados devido ao grande acumulado de chuva nas últimas 24 horas. O maior índice do Espírito Santo até as 11h desta quarta-feira (16): o município registrou 129,20 mm, de acordo com o último boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Há registro de alagamentos nos bairros Aviso, Três Barras, Pó do Shell, Interlagos e Santa Cruz. Algumas casas foram invadidas pela água. Um buraco foi aberto na frente de uma casa na Rua Ecoporanga, no bairro BNH. Também parte do muro de uma casa no bairro Vila Isabel.

Muro de casa caiu, como impacto da chuva, em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta

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Leitores de A Gazeta encaminharam vídeos que mostram a situação da cidade.

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Buraco é aberto por chuva em frente a casa em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta

Parte da Avenida Cecília Meireles, que liga os bairros Palmital e São José, cedeu. Segundo a Prefeitura de Linhares, a via foi sinalizada para a segurança de quem passa pelo local e a empresa responsável pela obra foi acionada.

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A prefeitura informou que foi montada uma força-tarefa que trabalha em vários pontos da cidade que precisam de intervenções. Equipes também avaliam se há necessidade de novas intervenções em outros pontos para garantir a segurança dos moradores.

CHEIA DO RIO DOCE

Atualmente, 28 pessoas estão desabrigadas em Linhares, por conta da cheia do Rio Doce, que continua acima da cota de inundação, devido à incidência de chuva na cabeceira do rio, nos últimos dias. No momento, o rio apresenta recuo e chegou a 3,98 metros na manhã desta quarta-feira. O nível está 53 centímetros acima da cota de inundação.