Chuva causa estragos de norte a sul do ES; veja cidades mais afetadas

Chuva atingiu Região Metropolitana nesta terça-feira (15) Crédito: Fernando Madeira

A chuva que atingiu o Espírito Santo entre terça-feira (15) e esta quarta-feira (16) causou estragos de norte a sul do Estado. O boletim extraordinário da Defesa Civil mostra que em algumas cidades o acumulado de chuva passou dos 100 mm nas últimas 24 horas. Em todo o território capixaba são 64 pessoas fora de casa e uma desaparecida.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), ressaltou em publicação em uma rede social que o governo tem monitorado as áreas atingidas junto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros: "Através do Centro de Inteligência da Defesa Civil Estadual, estamos acompanhando os impactos causados pelas chuvas nas últimas horas nas cidades capixabas. Toda estrutura do governo, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão mobilizados para apoiar as comunidades atingidas", informou.

Através do Centro de Inteligência da Defesa Civil Estadual, estamos acompanhando os impactos causados pelas chuvas nas últimas horas nas cidades capixabas. Toda estrutura do governo, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão mobilizados para apoiar as comunidades atingidas. pic.twitter.com/g19aAifXww — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) February 16, 2022

Acumulados de chuva nas últimas 24 horas até as 6h desta quarta-feira (16):

Linhares - 128,20 Rio Bananal - 115,00 Aracruz - 103,18 São Mateus - 99,20 Cariacica - 92,37 Mucurici - 86,60 Ponto Belo - 75,20 Montanha - 71,60 Alegre - 58,92 Marechal Floriano - 58,60 Governador Lindenberg - 55,37 Serra - 51,60 Mantenópolis - 49,28 Vitória - 46,79 Itaguaçu - 46,06 Marilândia - 45,40 Nova Venécia - 39,18 Piúma - 37,00 Pedro Canário - 33,80 Vila Velha - 32,31

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DANOS POR TODO O ESTADO

Linhares: na maior cidade do norte capixaba, um muro do condomínio Casa Linda, no bairro Vila Isabel caiu e foram registrados pontos de alagamento nas localidades de Três Barras, Interlagos, Shell e Santa Cruz. O município tem 28 desabrigados, que foram acolhidos em um ginásio da prefeitura.

São Mateus: a chuva provocou alagamentos no bairro Morado do Ribeirão. A cidade contabiliza três desalojados e três desabrigados.

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São Gabriel da Palha: o córrego do bairro Boa Vista transbordou e atingiu algumas casas. O município ainda registrou alagamentos nos bairros Santa Helena, Jardim, Progresso, Fartura e Aimorés, onde houve também um movimento de massa.

Nova Venécia: registro de pontos de inundação nos distritos de Cedrolândia e Guararema. A cidade possui seis pessoas desalojadas e uma desaparecida.

Cariacica: foi registrado o desabamento de um muro e risco de desabamento da escadaria de acesso a um imóvel. O local foi interditado pela Defesa Civil municipal. Imagens enviadas por leitoras mostram a força da chuva na cidade. Um homem chegou, inclusive, a cair em um valão. No município, são 10 desalojados.

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Alegre: na cidade do Sul do Estado, foram registrados pontos de alagamento no distrito de Rive. Segundo a Defesa Civil, a água já escoou.

Aracruz: foram registrados pontos de alagamentos nas comunidades de Portelinha, Fátima e Clemente.

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Além das 50 pessoas fora de casa nessas cidades, o Estado ainda possui cinco desalojados em João Neiva e outros nove em Colatina, devido às chuvas que atingiram os municípios em dias anteriores.

Desalojados e desabrigados Desalojado: pessoa afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel, perdeu a casa e não tem onde ficar. Sendo assim, pode ser encaminhada a um abrigo provido pelo governo Entenda

RISCO DE ALAGAMENTOS E DESLIZAMENTOS

Cinco cidades estão classificadas com o risco alto para a possibilidade de alagamentos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden): Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte e Rio Bananal.

O Cemaden ainda emitiu alerta moderado de risco de movimento de massa para: Apiacá, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, João Neiva, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Jerônimo Monteiro, Montanha e São Mateus.