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Vídeo: ruas ficam tomadas pela água após chuva em Ecoporanga

O nível do Rio 2 de Setembro, no Centro de Ecoporanga, aumentou e a água chegou até as ruas próximas. Não há registro de pessoas fora de casa na cidade

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 09:42

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 fev 2022 às 09:42
A forte chuva nas últimas horas causou transtornos em cidades nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Em vídeos encaminhados por leitores de A Gazeta, durante a tarde e a noite de terça-feira (15), é possível ver diversas ruas alagadas na região do Centro de Ecoporanga.
No registro abaixo, filmado de um ponto mais alto, dá para ter noção da quantidade de água que invadiu a rua ao lado do Rio 2 de Setembro.
Há também alagamento na Rua Noêmia Martins, onde está localizado o Fórum do município.
De acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas no município. 
Ruas ficam tomadas pela água após chuva em Ecoporanga

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