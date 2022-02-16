Vídeo: ruas ficam tomadas pela água após chuva em Ecoporanga

A forte chuva nas últimas horas causou transtornos em cidades nas regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. Em vídeos encaminhados por leitores de A Gazeta, durante a tarde e a noite de terça-feira (15), é possível ver diversas ruas alagadas na região do Centro de Ecoporanga.
No registro abaixo, filmado de um ponto mais alto, dá para ter noção da quantidade de água que invadiu a rua ao lado do Rio 2 de Setembro.
Há também alagamento na Rua Noêmia Martins, onde está localizado o Fórum do município.
De acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas no município.
Ruas ficam tomadas pela água após chuva em Ecoporanga