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Vídeo: forte chuva deixa ruas alagadas em Aracruz

Equipes da Secretaria de Habitação e Defesa Civil estão realizando vistorias, monitorando pontos e riscos, informou a prefeitura

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:00

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

15 fev 2022 às 19:00
As chuvas desta terça-feira (15) no Estado deixaram ruas alagadas em Aracruz, município do Norte do Estado. Imagens enviadas por moradores mostram alagamentos nos bairros de Fátima e Novo Jequitibá. A Prefeitura de Aracruz informou que o município já registrou outros pontos de alagamentos devido às fortes chuvas desta tarde.
Equipes da Secretaria de Habitação e Defesa Civil estão em campo realizando vistorias, monitorando "pontos e riscos construtivos", de acordo com a prefeitura. Para a reportagem de A Gazeta, moradores informaram que há alagamentos também nos bairros Segatto e Portelinha
A Defesa Civil reforça as orientações para que a população fique atenta aos sinais de alagamentos. Para acionar o órgão, basta ligar no telefone (27) 99963 0321 e, em caso de emergência, para o 199.

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