Vídeo: chuva alaga ruas em comunidade de Alfredo Chaves

A moradora Luana Fardin registrou as ruas cheias de água logo após a chuva. “A chuva começou por volta das 16h e durou mais de uma hora. As ruas do Centro da comunidade ficaram alagadas. Minha vizinha ficou muito assustada, com medo da cheia do rio, pois nem no ano passado viu uma chuva como a de ontem”, disse a moradora.