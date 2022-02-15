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Vídeo: chuva alaga ruas em comunidade de Alfredo Chaves

Em São Bento de Urânia, interior do município, choveu forte nesta segunda-feira (14) e o temporal deixou moradores assustados. Veja as imagens

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 11:08

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 fev 2022 às 11:08
Chuva alaga ruas em comunidade de Alfredo Chaves
Chuva alaga ruas em comunidade de Alfredo Chaves Crédito: Luana Fardin
Uma chuva forte causou alagamentos em diversas ruas da comunidade de São Bento de Urânia, em Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta segunda-feira (14). Apesar dos problemas causados, não houve chamados para a Defesa Civil, segundo o município.
A moradora Luana Fardin registrou as ruas cheias de água logo após a chuva. “A chuva começou por volta das 16h e durou mais de uma hora. As ruas do Centro da comunidade ficaram alagadas. Minha vizinha ficou muito assustada, com medo da cheia do rio, pois nem no ano passado viu uma chuva como a de ontem”, disse a moradora.
Uma comerciante de São Bento de Urânia tentou até colocar uma barreira na porta da loja, com sacos de areia e subiu os objetos, mas, mesmo assim, a água invadiu o comércio.

Chuva alaga ruas em comunidade de Alfredo Chaves

Nesta manhã, segundo a prefeitura, a situação é tranquila, sem interrupção de vias ou estradas. No entanto, vale ressaltar que a cidade está incluída no aviso mais recente de chuva intensa emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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