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Forte odor

Vídeo: vários peixes aparecem mortos em lagoa de Linhares

Moradora diz que situação é desagradável e o odor dificulta até mesmo rotinas simples do dia a dia, como almoçar. Há também muitos urubus na região

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 10:36

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 fev 2022 às 10:36
Desde o último sábado (12), moradores que residem nas proximidades da Lagoa do Aviso, em Linhares, no Norte do Estado, sofrem com o mau cheiro causado pela morte de peixes. Os animais boiam na água e, até a manhã desta terça-feira (15), não foram retirados do local.
Valdiceia Soares dos Santos, de 24 anos, fez um vídeo na manhã desta terça, para denunciar a situação, que causa grande incômodo. O vídeo (veja acima) foi gravado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Araçá.
“O odor fica dentro de casa, não dá pra comer direito, a gente precisa de um ventilador para espantar o mau cheiro. É muito desagradável”, ela relatou. Além disso, vários urubus aproveitam para se alimentar.
A reportagem solicitou um posicionamento da Prefeitura de Linhares para entender o que pode ter causado a morte dos peixes e o que será feito para a limpeza da lagoa.  Em nota, a prefeitura informou que durante período chuvoso há incidência de morte de peixes na lagoa. Leia na íntegra: 
A Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Linhares informa que, durante o período chuvoso, há incidência de morte de peixes na referida lagoa. De acordo com a secretaria, as chuvas aumentam o volume da lagoa, provocando um movimento da água e a liberação da matéria orgânica que fica presa ao fundo da lagoa. Isso faz com que aumente o consumo de oxigênio das bactérias, ocasionando a morte de peixes.
Uma equipe da secretaria já esteve no local e faz o monitoramento da situação. Inclusive, em períodos com grande volume de chuvas há o registro do fenômeno. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente lembra que, recentemente, foi realizado um trabalho de remoção de vegetação aquática nas lagoas urbanas do município.
Vários peixes aparecem mortos em lagoa de Linhares

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