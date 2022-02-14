Nível do Rio Doce começa a diminuir em Linhares

Na última sexta-feira (11), o Rio Doce já estava acima da cota de inundação Crédito: Juliano Gomes

O nível do Rio Doce começou a diminuir em Linhares , no Norte do Estado , na manhã desta segunda-feira (14). Por volta das 7h, o rio marcou 4,69 metros, 16 centímetros a menos do que na noite de domingo. O nível permanece acima da cota de inundação, que é de 3,45 metros.

O município tem 28 pessoas desabrigadas, sendo 20 adultos e oito crianças, de acordo com o último boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Compdec). Elas foram encaminhadas pela Defesa Civil da cidade ao ginásio poliesportivo do bairro Conceição.

A estrada que dá acesso à Povoação, no litoral, a rodovia ES 248, está interditada e duas pessoas que moram no local precisaram ser resgatadas pela Defesa Civil.

A tendência, como apontou o Centro de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) na noite de domingo, é de que o rio permaneça estável com oscilações perto de 4,80 metros. Nas demais cidades, a previsão é que o nível diminua. Um novo boletim deve atualizar a situação do Rio Doce nesta segunda.

Além de Linhares, os municípios mineiros de Governador Valadares e Tumiritinga estão com o nível acima da cota de inundação, apontou o monitoramento do CPRM.

A cheia do Rio Doce ocorre por conta da incidência de chuva na região da Bacia do Rio Doce, principalmente onde está a cabeceira do rio, em Minas Gerais . Nas últimas horas, o índice de chuva diminuiu no Estado vizinho.