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Atingiu 3,60 metros

Rio Doce passa da cota de inundação em Linhares

A cota de inundação no município é de 3,45 metros. Segundo a Defesa Civil da cidade, não há pontos de alagamento e nenhum morador precisou sair de casa

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 09:07

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 fev 2022 às 09:07
Cheia do Rio Doce em Linhares: ilha serve como refeerê
Cheia do Rio Doce em Linhares: ilha serve como referência para saber quando vai alagar Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O nível do Rio Doce chegou a 3,60 metros na manhã desta sexta-feira (11) em Linhares, no Norte do Estado, ultrapassando a cota de inundação, que é de 3,45 metros. A Defesa Civil da cidade informou que, até o momento, nenhum morador precisou sair de casa e não há registro de alagamentos.
Segundo o monitoramento do Centro de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), Linhares é o único município por onde o Rio Doce percorre em que a cota de inundação foi atingida.
Nas próximas horas, a tendência é que o cenário se mantenha em estabilidade, informou o diretor da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos. No entanto, com a previsão de chuva para a região onde está a cabeceira do rio, em Minas Gerais, existe a possibilidade da água continuar subindo nos próximos dias.
Em Colatina, por exemplo, o rio passou da cota de atenção, que é de 4,60 metros. Da noite de quinta até o início da manhã desta sexta, o nível subiu 34 cm e foi de 4,48 metros para 4,82 metros. Atualmente, está a 48 cm de atingir a cota de alerta.
Rio Doce passa da cota de inundação em Linhares

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