Rio Doce passa da cota de inundação em Linhares

Segundo o monitoramento do Centro de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), Linhares é o único município por onde o Rio Doce percorre em que a cota de inundação foi atingida.

Nas próximas horas, a tendência é que o cenário se mantenha em estabilidade, informou o diretor da Defesa Civil de Linhares, Antônio Carlos dos Santos. No entanto, com a previsão de chuva para a região onde está a cabeceira do rio, em Minas Gerais, existe a possibilidade da água continuar subindo nos próximos dias.