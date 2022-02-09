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Nova cheia

Rio Doce volta a subir e está perto de nível de inundação em Linhares

Devido à formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), a chuva pode aumentar mais o nível do rio nos próximos dias

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 19:22

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 fev 2022 às 19:22
Rio Doce em Linhares
Na última cheia do Rio Doce em Linhares, a água chegou a 5,80 metros Crédito: Heber Thomaz/TV Gazeta Norte
O nível do Rio Doce voltou a subir nos últimos dias e chegou a 2,95 metros na tarde desta quarta-feira (9) em Linhares, no Norte do Estado. No município, a cota de atenção, que é de 2,80 metros, foi ultrapassada e a altura da água já se aproxima da faixa de alerta, de 3 metros. Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), a tendência é que na quinta-feira (10) o rio atinja 3,35 metros, ficando a apenas 10 centímetros da cota de inundação.
O aumento ocorre pela incidência de chuva em municípios da bacia do Rio Doce. No último domingo (6) o rio atingiu a cota de atenção pela primeira vez na semana e o nível se manteve estável nos dias seguintes.
A Defesa Civil de Linhares informou que acompanha o boletim diário da Defesa Civil Estadual e monitora as condições do Rio Doce.

 EM 24 HORAS RIO SUBIU 62 CENTÍMETROS

Em Colatina, o cenário ainda não é de alerta, mas também deixa os órgãos competentes atentos aos boletins da CPRM. Nas últimas 24 horas, o Rio Doce subiu 62 centímetros,  marca considerada expressiva pelo coordenador da Defesa Civil de Colatina, Allex Bruno. Na régua, a água chegou a 4,18 metros. A cota de atenção na cidade é de 4,60 metros.
Nos municípios mineiros de Governador Valadares e Ponte Nova, o rio também passou da cota de atenção. Nos demais, o nível é considerado normal, abaixo dessa métrica.

CHUVA NO ES

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-Inpe) informou que a tendência para esta semana, entre os dias 9 e 14, é de chuva na região da bacia do Rio Doce e nos municípios por onde ele passa no Espírito Santo. Também no Norte e Centro-Oeste do país.
Está prevista a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), o que pode ocasionar chuvas intensas e acumulados expressivos nestas regiões.
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