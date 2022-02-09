Rio Doce volta a subir e está perto de nível de inundação em Linhares

Na última cheia do Rio Doce em Linhares, a água chegou a 5,80 metros Crédito: Heber Thomaz/TV Gazeta Norte

O nível do Rio Doce voltou a subir nos últimos dias e chegou a 2,95 metros na tarde desta quarta-feira (9) em Linhares , no Norte do Estado . No município, a cota de atenção, que é de 2,80 metros, foi ultrapassada e a altura da água já se aproxima da faixa de alerta, de 3 metros. Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), a tendência é que na quinta-feira (10) o rio atinja 3,35 metros, ficando a apenas 10 centímetros da cota de inundação.

O aumento ocorre pela incidência de chuva em municípios da bacia do Rio Doce. No último domingo (6) o rio atingiu a cota de atenção pela primeira vez na semana e o nível se manteve estável nos dias seguintes.

A Defesa Civil de Linhares informou que acompanha o boletim diário da Defesa Civil Estadual e monitora as condições do Rio Doce.

EM 24 HORAS RIO SUBIU 62 CENTÍMETROS

Em Colatina , o cenário ainda não é de alerta, mas também deixa os órgãos competentes atentos aos boletins da CPRM. Nas últimas 24 horas, o Rio Doce subiu 62 centímetros, marca considerada expressiva pelo coordenador da Defesa Civil de Colatina, Allex Bruno. Na régua, a água chegou a 4,18 metros. A cota de atenção na cidade é de 4,60 metros.

Nos municípios mineiros de Governador Valadares e Ponte Nova, o rio também passou da cota de atenção. Nos demais, o nível é considerado normal, abaixo dessa métrica.

CHUVA NO ES

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC-Inpe) informou que a tendência para esta semana, entre os dias 9 e 14, é de chuva na região da bacia do Rio Doce e nos municípios por onde ele passa no Espírito Santo . Também no Norte e Centro-Oeste do país.

Está prevista a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), o que pode ocasionar chuvas intensas e acumulados expressivos nestas regiões.