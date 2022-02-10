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Nova cheia

Nível do Rio Doce em Linhares deve atingir cota de inundação nesta quinta

Rio deve subir para 3,60 metros a partir das 20h. Patamar é 15 centímetros superior à cota de inundação; Defesa Civil Municipal  monitora famílias ribeirinhas

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 18:24

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 fev 2022 às 18:24
Rio Doce, em Linhares, atingiu 3,10 metros nesta quarta (5)
Em Linhares, cheia do rio é esperada por causa  fortes chuvas em Minas Crédito: Secom/Felipe Tozatto
O nível do Rio Doce em Linhares, no Norte do Estado, deve subir para 3,60 metros – 15 centímetros acima da cota de inundação, de 3,45 metros – a partir das 20 horas desta quinta-feira (10). A Defesa Civil Municipal informou que tem monitorado as famílias ribeirinhas devido ao risco de transbordamentos.
O aumento do nível se deve às fortes chuvas na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e nas cabeceiras do Rio Doce, que aumentaram também a vazão da calha do manancial em Mascarenhas.

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A Defesa Civil informou que mantém o esquema de plantão 24 horas para atender a ocorrências e realizar o monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações.
A população pode acionar o órgão através do Plantão 24 horas, no telefone (27) 99983-5661. É possível também fazer os chamados pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e pelo 193, do Corpo de Bombeiros.

ULTRAPASSOU COTA DE ATENÇÃO E ALERTA

nível do Rio Doce em Linhares voltou a subir nos últimos dias e chegou a 2,95 metros na tarde de quarta-feira (9). No município, a cota de atenção, que é de 2,80 metros, foi ultrapassada, e a altura da água já se aproxima da faixa de alerta, de 3 metros.
Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), a tendência inicial  não era de inundação para esta quinta-feira (10), mas, com o aumento das chuvas, o transbordamento deve ocorrer ainda nesta noite.

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