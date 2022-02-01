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Chegou a desmaiar

Vídeo: jovem é resgatado após ficar preso em pedras de rio em Linhares

Segundo os Bombeiros, trabalhos duraram cerca de duas horas. Participaram do resgate 7 militares, que utilizaram um desencarcerador para retirar a perna do rapaz que ficou presa

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 19:01

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 fev 2022 às 19:01
Um jovem de 25 anos ficou preso em pedras do Rio Pequeno, em Linhares, no Norte do Estado, enquanto nadava na tarde desta terça-feira (1º). Ele precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A corporação disse que os trabalhos duraram cerca de duas horas e que participaram do resgate sete militares, que utilizaram um desencarcerador para retirar a perna do rapaz que ficou presa.
O vídeo acima mostra o momento do resgate. Nas imagens, é possível ver que, em alguns momentos, a força da água deixa o jovem submerso. Segundo os Bombeiros, ele desmaiou duas vezes durante os trabalhos dos militares.
Jovem é resgatado após ficar preso em pedras do Rio Pequeno, em Linhares
Jovem é resgatado após ficar preso em pedras do Rio Pequeno, em Linhares Crédito: Corpo de Bombeiros
O jovem foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares. Ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, os Bombeiros informaram que ele não tinha ferimentos.

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