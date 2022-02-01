Vídeo: jovem é resgatado após ficar preso em pedras de rio em Linhares

Um jovem de 25 anos ficou preso em pedras do Rio Pequeno, em Linhares, no Norte do Estado, enquanto nadava na tarde desta terça-feira (1º). Ele precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A corporação disse que os trabalhos duraram cerca de duas horas e que participaram do resgate sete militares, que utilizaram um desencarcerador para retirar a perna do rapaz que ficou presa.
O vídeo acima mostra o momento do resgate. Nas imagens, é possível ver que, em alguns momentos, a força da água deixa o jovem submerso. Segundo os Bombeiros, ele desmaiou duas vezes durante os trabalhos dos militares.
O jovem foi encaminhado para o Hospital Geral de Linhares. Ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, os Bombeiros informaram que ele não tinha ferimentos.