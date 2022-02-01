Menina de 4 anos atropelada em Domingos Martins recebe alta da UTI

A menina de 4 anos foi atropelada na zona rural de Domingos Martins Crédito: Câmeras de videomonitoramento

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta no último dia 24, o tio da menina, Alexandre Schroeder, afirmou que a Taislane chegou a ficar intubada na UTI do Hospital Infantil de Vitória. Ele contou ainda que socorreu a sobrinha o mais rápido possível e os primos pequenos dela ficaram abalados.

"Minha esposa estava embaixo do varal lavando roupa, aí ela escutou uma freada de carro forte. Ela assustou e gritou os meninos: 'onde está a pequena?'. Ela já estava jogada no chão e o carro passou direto. Parou um monte de pessoal, logo, né, falando: 'tem que levar, não pode esperar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)', por isso que eu levei", relatou.

Segundo o tio, foi feito uma ultrassonografia na cabeça da menina no hospital e o exame mostrou um inchaço no cérebro. A mãe da menina contou que a criança está melhorando.

MOTORISTA DETIDO EM SANTA MARIA DE JETIBÁ

O motorista, identificado como Arlindo Fermau, foi detido em Santa Maria de Jetibá e levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O veículo foi guinchado e o teste do bafômetro apontou que o condutor não havia ingerido bebida alcoólica. A menina foi socorrida e transferida para o Hospital Infantil de Vitória.

A cena foi registrada por câmeras de segurança de uma fazenda. Nas imagens, é possível ver que a menina sai de uma via lateral, quando o veículo passa em alta velocidade e a atinge. O momento em que a menina foi atropelada foi cortado, em respeito à vítima e à família. Assista:

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De acordo com a Polícia Militar na ocasião, a corporação foi acionada para ir ao Hospital de Domingos Martins, onde uma vítima de atropelamento havia dado entrada. Lá, o tio da menina contou aos militares que a sobrinha tinha sido atropelada por volta das 14h por um carro não identificado e que ele mesmo socorreu a garotinha.

Após o acidente, ainda conforme a corporação, os militares levantaram informações do condutor com moradores da região e por meio de imagens de câmeras de monitoramento. Assim, a placa do veículo foi identificada e foram feitas buscas pela área.

Em seguida, os militares receberam informações de que um carro parecido com o envolvido no acidente estaria na região de Alto Rio Lamego, em Santa Maria de Jetibá. "Os policiais foram até um sítio, onde familiares do indivíduo disseram que ele estava na sede do município. Foi feito contato telefônico para que ele retornasse até a residência, em virtude do ocorrido. Após algum tempo, e sem esboçar resistência, o homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante", detalha a nota da PM.

O carro foi guinchado e o teste do bafômetro indicou que o motorista não ingeriu bebidas alcoólicas. Segundo a Polícia Civil, ele foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dirigir sem habilitação e ainda omissão de socorro. O caso será investigado pela Delegacia de Domingos Martins.

LIBERADO APÓS PAGAR R$ 5 MIL

Conforme consta em decisão assinada pela juíza Leticia Maia Saude no último domingo (23), "a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 5 mil", já pagos por Arlindo Fermau. A magistrada considerou "que a fiança foi arbitrada em patamar razoável", "obedecendo aos valores previstos no Código de Processo Penal". Assim, o motorista continuará "em liberdade para defender-se do crime cometido que se acha incurso".