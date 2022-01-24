Menina de 4 anos é atropelada por carro em alta velocidade no ES

A menina de 4 anos foi atropelada na zona rural de Domingos Martins Crédito: Câmeras de videomonitoramento

A cena foi registrada por câmeras de segurança de uma fazenda. Nas imagens, é possível ver que a menina sai de uma via lateral, quando o veículo passa em alta velocidade e a atinge. O momento em que a menina foi atropelada foi cortado, em respeito à vítima e à família. Assista:

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De acordo com a Polícia Militar , a corporação foi acionada para ir ao Hospital de Domingos Martins, onde uma vítima de atropelamento havia dado entrada. Lá, o tio da menina contou aos militares que a sobrinha tinha sido atropelada por volta das 14h por um carro não identificado e que ele mesmo socorreu a garotinha.

Após o acidente, ainda conforme a corporação, os militares levantaram informações do condutor com moradores da região e por meio de imagens de câmeras de monitoramento. Assim, a placa do veículo foi identificada e foram feitas buscas pela área.

INFORMAÇÃO PRECISA

Em seguida, os militares receberam informações de que um carro parecido com o envolvido no acidente estaria na região de Alto Rio Lamego, em Santa Maria de Jetibá. "Os policiais foram até um sítio, onde familiares do indivíduo disseram que ele estava na sede do município. Foi feito contato telefônico para que ele retornasse até a residência, em virtude do ocorrido. Após algum tempo, e sem esboçar resistência, o homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante", detalha a nota da PM.

O carro foi guinchado e o teste do bafômetro indicou que o motorista não ingeriu bebidas alcoólicas. Segundo a Polícia Civil , ele foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, dirigir sem habilitação e ainda omissão de socorro. O caso será investigado pela Delegacia de Domingos Martins.

LIBERADO APÓS PAGAR R$ 5 MIL

Conforme consta em decisão assinada pela juíza Leticia Maia Saude no último domingo (23), "a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 5 mil", já pagos por Arlindo Fermau. A magistrada considerou "que a fiança foi arbitrada em patamar razoável", "obedecendo aos valores previstos no Código de Processo Penal". Assim, o motorista continuará "em liberdade para defender-se do crime cometido que se acha incurso".

Em entrevista à TV Gazeta, o agricultor Arlindo Fermau, de 46 anos, disse que não conseguiu ver no que havia batido e que uma árvore impediu que ele visse a menina correndo. Ele também afirmou que não parou no local por medo de ser agredido e que não estava em alta velocidade.

ESTÁ INTUBADA

O tio da menina conversou com a repórter Juirana Nobres, da TV Gazeta, nesta segunda-feira (24) e disse que a sobrinha recebeu os primeiros-socorros em Campinho, Domingos Martins, e foi transferida no mesmo dia para o Hospital Infantil de Vitória, onde permanece intubada.

"Minha esposa estava embaixo do varal lavando roupa, aí ela escutou uma freada de carro forte. Ela assustou e gritou os meninos: 'onde está a pequena?'. Ela já estava jogada no chão e o carro passou direto", relatou.

Ele contou ainda que socorreu a sobrinha o mais rápido possível e os primos pequenos dela ficaram abalados. Parou um monte de pessoal, logo, né, falando: 'tem que levar, não pode esperar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)', por isso que eu levei."

Segundo o tio, foi feito um ultrassom na cabeça da menina no hospital e o exame mostrou um inchaço no cérebro. A mãe da menina contou que a criança está melhorando.