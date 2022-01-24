Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Adolescente é morto a tiros e outros dois são baleados em Iúna

Felipe da Silva Domingos, 17 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Um dos feridos, de 12 anos, foi transferido de helicóptero para unidade na Grande Vitória
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 jan 2022 às 11:10

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 11:10

Um dos feridos, de 12 anos, precisou ser transferido para de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) Crédito: Reprodução/ Notaer
Adolescente é morto a tiros e outros dois são baleados em Iúna
Um adolescente de 17 anos morreu e outros dois, de 12 e 16 anos, ficaram feridos após serem atingidos por tiros no final da manhã deste domingo (23) em Iúna, na Região do Caparaó. As vítimas estavam sentadas em uma calçada quando foram baleados por um homem de moto. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
Segundo informações da Polícia Militar, Felipe da Silva Domingos, de 17 anos, estava sentado em uma calçada do bairro Quilombo, com outros dois garotos. Por volta das 11h30, dois homens em uma Honda CG preta passaram pelo local e o garupa atirou contra o grupo. Segundo populares, foram ouvidos mais de cinco tiros.
Os adolescentes foram socorridos por populares para a Santa Casa de Iúna, mas Felipe da Silva Domingos morreu após dar entrada na unidade.
Um dos feridos, de 12 anos, precisou ser transferido de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Infantil, que funciona anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira, Vitória.
O outro adolescente, de 16 anos, chegou a conversar com os militares e contou quem eram o piloto e o garupa. Ele seria transferido para outra unidade hospitalar para cirurgia.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue em investigação. Buscas foram feitas nas casas dos suspeitos, mas não foram localizados.

Veja Também

Mulher é encontrada morta enrolada em lençol em Vila Velha

Portão de delegacia é arrombado em Vila Velha

Mãe de economista assassinado: “Achei que encontraria meu filho ferido, não morto”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Iúna Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados