Adolescente é morto a tiros e outros dois são baleados em Iúna
Um adolescente de 17 anos morreu e outros dois, de 12 e 16 anos, ficaram feridos após serem atingidos por tiros no final da manhã deste domingo (23) em Iúna, na Região do Caparaó. As vítimas estavam sentadas em uma calçada quando foram baleados por um homem de moto. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
Segundo informações da Polícia Militar, Felipe da Silva Domingos, de 17 anos, estava sentado em uma calçada do bairro Quilombo, com outros dois garotos. Por volta das 11h30, dois homens em uma Honda CG preta passaram pelo local e o garupa atirou contra o grupo. Segundo populares, foram ouvidos mais de cinco tiros.
Os adolescentes foram socorridos por populares para a Santa Casa de Iúna, mas Felipe da Silva Domingos morreu após dar entrada na unidade.
Um dos feridos, de 12 anos, precisou ser transferido de helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Infantil, que funciona anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira, Vitória.
O outro adolescente, de 16 anos, chegou a conversar com os militares e contou quem eram o piloto e o garupa. Ele seria transferido para outra unidade hospitalar para cirurgia.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue em investigação. Buscas foram feitas nas casas dos suspeitos, mas não foram localizados.