Cratera em estrada segue sem prazo para ser refeita em Linhares
Uma estrada no interior de Linhares, no Norte do Estado, que serve de acesso para muitas lagoas da região, permanece com uma cratera impressionante aberta. Imagens mostraram o momento que uma grande quantidade de água passa e rompe a via, há 10 dias. Nesta terça-feira (25), moradores da região, conhecida como Chapadão do XV, reclamam que o problema ainda não foi resolvido.
A real causa do rompimento da estrada ainda não foi esclarecida, disse o pescador Ênio Nogueira. Segundo ele, a estrada é muito usada por veículos pesados, que fazem o transporte da produção de plantações de café e coco.
"E ali, bem perto do buraco, não tem nenhuma sinalização de isolamento da área, o que gera o medo de acontecer algum acidente", afirma o vendedor autônomo Bruno Nogueira Gama.
“Essa estrada é o nosso principal acesso. A outra que temos está muito ruim e quando chove ela fica sem transitar. Acreditava que a solução viria mais rápido, mas não temos respostas. Pela falta de isolamento, à noite pode acontecer um desastre, porque tem gente que não sabe desse problema. Seria importante fechar para impedir acidentes”, complementou.
NO CRONOGRAMA, MAS...
Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que a estrada foi danificada em decorrência das águas das chuvas acumuladas nas fazendas, e que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos atua numa força tarefa nas regiões de Regência, Povoação e Brejo Grande.
A administração esclarece ainda que o trecho no Chapadão dos XV está no cronograma de ação da secretaria. Não foi informado um prazo, entretanto, para a intervenção.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte