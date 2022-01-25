Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após 10 dias

Cratera em estrada segue sem prazo para ser refeita em Linhares

Moradores de Chapadão do XV reclamam da falta de sinalização e da demora para o reparo; Prefeitura ainda não estabeleceu quando a intervenção será feita

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 12:50

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 jan 2022 às 12:50
Cratera foi aberta no dia 15 de janeiro com a força da água, em Linhares
Cratera foi aberta no dia 15 de janeiro com a força da água, em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte
Cratera em estrada segue sem prazo para ser refeita em Linhares
Uma estrada no interior de Linhares, no Norte do Estado, que serve de acesso para muitas lagoas da região, permanece com uma cratera impressionante aberta. Imagens mostraram o momento que uma grande quantidade de água passa e rompe a via, há 10 dias. Nesta terça-feira (25), moradores da região, conhecida como Chapadão do XV, reclamam que o problema ainda não foi resolvido.
A real causa do rompimento da estrada ainda não foi esclarecida, disse o pescador Ênio Nogueira. Segundo ele, a estrada é muito usada por veículos pesados, que fazem o transporte da produção de plantações de café e coco.
"E ali, bem perto do buraco, não tem nenhuma sinalização de isolamento da área, o que gera o medo de acontecer algum acidente", afirma o vendedor autônomo Bruno Nogueira Gama.
“Essa estrada é o nosso principal acesso. A outra que temos está muito ruim e quando chove ela fica sem transitar. Acreditava que a solução viria mais rápido, mas não temos respostas. Pela falta de isolamento, à noite pode acontecer um desastre, porque tem gente que não sabe desse problema. Seria importante fechar para impedir acidentes”, complementou.

NO CRONOGRAMA, MAS...

Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que a estrada foi danificada em decorrência das águas das chuvas acumuladas nas fazendas, e que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos atua numa força tarefa nas regiões de Regência, Povoação e Brejo Grande.
A administração esclarece ainda que o trecho no Chapadão dos XV está no cronograma de ação da secretaria. Não foi informado um prazo, entretanto, para a intervenção. 
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Homem morre esmagado por trator em fazenda de Linhares

Moradores pedem ponte seca contra alagamentos na estrada de Regência, em Linhares

Cheia do Rio Doce faz vila de Regência virar "casa" de cobras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Prefeitura de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Derrota histórica de Lula, vitória da oposição, tensão com Senado: como imprensa internacional noticiou rejeição a Messias
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu
Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças
Doenças respiratórias: vacinação é essencial para a prevenção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados