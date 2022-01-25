Cratera foi aberta no dia 15 de janeiro com a força da água, em Linhares Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Cratera em estrada segue sem prazo para ser refeita em Linhares

A real causa do rompimento da estrada ainda não foi esclarecida, disse o pescador Ênio Nogueira. Segundo ele, a estrada é muito usada por veículos pesados, que fazem o transporte da produção de plantações de café e coco.

"E ali, bem perto do buraco, não tem nenhuma sinalização de isolamento da área, o que gera o medo de acontecer algum acidente", afirma o vendedor autônomo Bruno Nogueira Gama.

“Essa estrada é o nosso principal acesso. A outra que temos está muito ruim e quando chove ela fica sem transitar. Acreditava que a solução viria mais rápido, mas não temos respostas. Pela falta de isolamento, à noite pode acontecer um desastre, porque tem gente que não sabe desse problema. Seria importante fechar para impedir acidentes”, complementou.

NO CRONOGRAMA, MAS...

Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que a estrada foi danificada em decorrência das águas das chuvas acumuladas nas fazendas, e que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos atua numa força tarefa nas regiões de Regência, Povoação e Brejo Grande.

A administração esclarece ainda que o trecho no Chapadão dos XV está no cronograma de ação da secretaria. Não foi informado um prazo, entretanto, para a intervenção.