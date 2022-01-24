Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Canivete

Homem morre esmagado por trator em fazenda de Linhares

Vítima foi prensada entre o pneu traseiro do veículo e um reboque após a embreagem do equipamento quebrar. Homem estava atrás do trator para ajudar a fazer o engate
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 jan 2022 às 15:35

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 15:35

Um homem morreu esmagado por um trator em uma fazenda no bairro Canivete, na zona rural de Linhares, Norte do Estado, na tarde do último domingo (23). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi prensada entre o pneu traseiro do veículo e um reboque após a embreagem do equipamento quebrar. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o homem morreu no local.
O homem foi com um amigo a uma fazenda para levarem o trator e o reboque para outro sítio. A PM informou que o amigo da vítima, que estava conduzindo o trator, deu marcha à ré para realizar o engate, enquanto o homem segurava o reboque para engatar um pino. Nesse momento, a embreagem quebrou e o acidente ocorreu.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
16ª Delegacia Regional de Linhares
Condutor foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares Crédito: Eduardo Dias
O condutor do trator realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. A Polícia Civil foi acionada e ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, ouvido e liberado pela autoridade policial.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, e disse que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

Veja Também

Adolescente baleada durante tiroteio em Vila Velha segue na UTI

Menina de 4 anos é atropelada por carro em alta velocidade no ES

Criminosos invadem casa e matam homem em bairro de Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados