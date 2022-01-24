Homem morre esmagado por trator em fazenda de Linhares

Um homem morreu esmagado por um trator em uma fazenda no bairro Canivete, na zona rural de Linhares, Norte do Estado, na tarde do último domingo (23). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi prensada entre o pneu traseiro do veículo e um reboque após a embreagem do equipamento quebrar. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o homem morreu no local.
O homem foi com um amigo a uma fazenda para levarem o trator e o reboque para outro sítio. A PM informou que o amigo da vítima, que estava conduzindo o trator, deu marcha à ré para realizar o engate, enquanto o homem segurava o reboque para engatar um pino. Nesse momento, a embreagem quebrou e o acidente ocorreu.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O condutor do trator realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. A Polícia Civil foi acionada e ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares, ouvido e liberado pela autoridade policial.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares, e disse que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.