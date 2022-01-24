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Sem previsão de alta

Adolescente baleada durante tiroteio em Vila Velha segue na UTI

Menina de 13 anos foi atingida no fígado no último sábado (22) e precisou passar por uma cirurgia. Quadro de saúde dela é considerado estável

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 14:37

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 jan 2022 às 14:37
A adolescente de 13 anos que foi atingida por um tiro de bala perdida durante um tiroteio no último sábado (22), em Vila Velha, segue internada em uma UTI do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município. Apesar de não ter previsão de alta, o estado de saúde dela é considerado estável.
Adolescente de 23 anos acabou levando um tiro no fígado no último sábado (22)
Adolescente de 23 anos acabou levando um tiro no fígado no último sábado (22) Crédito: Archimedis Patricio
De acordo com a mãe, que conversou com a equipe da TV Gazeta, o disparo acertou o fígado da jovem, que precisou passar por uma cirurgia e ser intubada. No domingo (23), ela passou a respirar sem a ajuda dos aparelhos e, nesta segunda-feira (23), também foi retirada a sonda gástrica.
Ainda segundo a família, a menina está se sentindo um pouco melhor, já consegue falar algumas coisas e não corre risco de morte. A expectativa dos parentes é que a alta hospitalar "chegue logo" – embora a equipe médica ainda não tenha passado uma previsão de quando isso será possível.
ALVO DOS CRIMINOSOS SAIU ILESO: RELEMBRE O CASO
A adolescente de 13 anos foi baleada no final da tarde do último sábado, na Rua Imperatriz Leopoldina, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. No momento do tiroteio, ela estava indo ao supermercado com uma vizinha. Um dos tiros dados pelos criminosos acertou a barriga da menina.
Tiroteio aconteceu na Rua Imperatriz Leopoldina, perto da unidade de saúde do bairro Dom João Batista, em Vila Velha
Tiroteio aconteceu na Rua Imperatriz Leopoldina, perto da unidade de saúde do bairro Dom João Batista, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patricio
Polícia Militar informou que dois criminosos passaram atirando de moto, perto da unidade de saúde da região, que estava fechada. Conforme apurado pela TV Gazeta, moradores ouviram mais de 20 disparos. O ataque teria relação com o tráfico de drogas, e o alvo seria um homem, que fugiu ileso.
Depois atingida, a adolescente foi levada por vizinhos ao hospital onde segue internada. A Polícia Civil informou apenas que o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", finalizou.

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