Adolescente baleada durante tiroteio em Vila Velha segue na UTI

Adolescente de 23 anos acabou levando um tiro no fígado no último sábado (22) Crédito: Archimedis Patricio

De acordo com a mãe, que conversou com a equipe da TV Gazeta, o disparo acertou o fígado da jovem, que precisou passar por uma cirurgia e ser intubada. No domingo (23), ela passou a respirar sem a ajuda dos aparelhos e, nesta segunda-feira (23), também foi retirada a sonda gástrica.

Ainda segundo a família, a menina está se sentindo um pouco melhor, já consegue falar algumas coisas e não corre risco de morte. A expectativa dos parentes é que a alta hospitalar "chegue logo" – embora a equipe médica ainda não tenha passado uma previsão de quando isso será possível.

ALVO DOS CRIMINOSOS SAIU ILESO: RELEMBRE O CASO

A adolescente de 13 anos foi baleada no final da tarde do último sábado, na Rua Imperatriz Leopoldina, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. No momento do tiroteio, ela estava indo ao supermercado com uma vizinha. Um dos tiros dados pelos criminosos acertou a barriga da menina.

Tiroteio aconteceu na Rua Imperatriz Leopoldina, perto da unidade de saúde do bairro Dom João Batista, em Vila Velha Crédito: Archimedis Patricio

TV Gazeta, moradores ouviram mais de 20 disparos. O ataque teria relação com o tráfico de drogas, e o alvo seria um homem, que fugiu ileso. Polícia Militar informou que dois criminosos passaram atirando de moto, perto da unidade de saúde da região, que estava fechada. Conforme apurado pela, moradores ouviram mais de 20 disparos. O ataque teria relação com o tráfico de drogas, e o alvo seria um homem, que fugiu ileso.