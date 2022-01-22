Adolescente é baleada durante tiroteio perto de posto de saúde em Vila Velha

Unidade de saúde em Vila Velha perto do local onde a menina foi baleada Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Uma adolescente de 13 anos foi baleada na tarde deste sábado (22) durante um tiroteio no bairro Dom João Batista, em Vila Velha . Segundo a Polícia Militar , ela foi socorrida por populares para o Hospital Infantil do município. A guarnição está no local e a Polícia Civil foi acionada.

A Polícia Militar informou que a menina foi atingida após dois indivíduos em uma motocicleta passarem atirando próximo à unidade de saúde do bairro. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o tiroteio aconteceu na rua Imperatriz Leopoldina.

A adolescente estava indo para o supermercado com uma vizinha quando foi atingida pelos tiros na região da barriga.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que, bem perto de onde a a adolescente foi baleada, funciona a unidade de saúde do bairro, que estava fechada no momento do ataque.

A família da adolescente não quis gravar entrevista. Os parentes estão muito assustados, mas contaram que a menina está passando por uma cirurgia no Hospital Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba).