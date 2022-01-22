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Violência

Adolescente é baleada durante tiroteio perto de posto de saúde em Vila Velha

Dois homens passaram de moto atirando próximo à unidade de saúde do bairro Dom João Batista e a menina foi atingida pelos disparos na barriga
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jan 2022 às 18:52

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 18:52

Pacientes enfrentam fila para marcar consulta em unidade de saúde de Vila Velha, ES
Unidade de saúde em Vila Velha perto do local onde a menina foi baleada Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Uma adolescente de 13 anos foi baleada na tarde deste sábado (22) durante um tiroteio no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ela foi socorrida por populares para o Hospital Infantil do município. A guarnição está no local e a Polícia Civil foi acionada.
A Polícia Militar informou que a menina foi atingida após dois indivíduos em uma motocicleta passarem atirando próximo à unidade de saúde do bairro. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o tiroteio aconteceu na rua Imperatriz Leopoldina. 

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A adolescente estava indo para o supermercado com uma vizinha quando foi atingida pelos tiros na região da barriga.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que, bem perto de onde a a adolescente foi baleada, funciona a unidade de saúde do bairro, que estava fechada no momento do ataque.
A família da adolescente não quis gravar entrevista. Os parentes estão muito assustados, mas contaram que a menina está passando por uma cirurgia no Hospital Infantil Dr. Alzir Bernardino Alves (Himaba).
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que informou que, como a ocorrência ainda está em andamento, não é possível dar mais informações.

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