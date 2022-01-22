Após marcar encontro em MG, empresário é esfaqueado e deixado no ES

Após marcar encontro na internet, jovem é esfaqueado Crédito: Archimedes Patrício

O empresário Jhosaf Breder, de 31 anos, marcou um encontro no interior de Minas Gerais com dois homens que ele conheceu em uma rede social e acabou sendo esfaqueado, roubado, sequestrado e abandonado pelos criminosos em Viana , no Espírito Santo

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada na madrugada deste sábado (22) para atender ocorrência de uma vítima de roubo de veículo que foi esfaqueada na entrada do bairro Peixe Verde, em Viana.

No local, a vítima disse aos policiais que conheceu dois homens por uma rede social e marcou um encontro em uma praça de Lajinha, em Minas Gerais. No encontro, os homens anunciaram um assalto e seguiram com o veículo da vítima para o Espírito Santo. O homem foi esfaqueado e deixado em uma estrada na zona rural de Viana.

Ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, a vítima contou que agradece pelo livramento. “Agradeço aos policiais e ao pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília. Agradeço a Deus, primeiramente. Obrigada por eu ter nascido de novo. E se alguém reconhecer o meu carro, um HB20 Sedan, de placas OPX 2H76, agradeço também e peço que comuniquem a polícia”, afirmou.

Ainda de acordo com a PM, os ferimentos provocados pelas facadas foram superficiais. O homem foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica e será investigado pela Polícia Civil.