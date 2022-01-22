Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sequestro e roubo

Após marcar encontro em MG, empresário é esfaqueado e deixado no ES

Jhosaf Breder, de 31 anos, disse à polícia que conheceu dois homens pela internet e marcou um encontro em uma praça de Lajinha (MG). No local, ele foi sequestrado e deixado em Viana (ES)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 jan 2022 às 13:52

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 13:52

DPJ de Cariacica
Após marcar encontro na internet, jovem é esfaqueado Crédito: Archimedes Patrício
O empresário Jhosaf Breder, de 31 anos, marcou um encontro no interior de Minas Gerais com dois homens que ele conheceu em uma rede social e acabou sendo esfaqueado, roubado, sequestrado e abandonado pelos criminosos em Viana, no Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada na madrugada deste sábado (22) para atender ocorrência de uma vítima de roubo de veículo que foi esfaqueada na entrada do bairro Peixe Verde, em Viana.
No local, a vítima disse aos policiais que conheceu dois homens por uma rede social e marcou um encontro em uma praça de Lajinha, em Minas Gerais. No encontro, os homens anunciaram um assalto e seguiram com o veículo da vítima para o Espírito Santo. O homem foi esfaqueado e deixado em uma estrada na zona rural de Viana.
Ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, a vítima contou que agradece pelo livramento. “Agradeço aos policiais e ao pastor da Igreja Presbiteriana de Nova Brasília. Agradeço a Deus, primeiramente. Obrigada por eu ter nascido de novo. E se alguém reconhecer o meu carro, um HB20 Sedan, de placas OPX 2H76, agradeço também e peço que comuniquem a polícia”, afirmou.
Ainda de acordo com a PM, os ferimentos provocados pelas facadas foram superficiais. O homem foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica e será investigado pela Polícia Civil.
Com informações do G1 ES

Veja Também

Homem é morto a tiros em frente a casa de shows na praia de Guriri

Mulher é baleada pelo namorado no bairro Barcelona, na Serra

Pai é preso por manter filha em cárcere privado em Água Doce do Norte

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Minas Gerais Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados