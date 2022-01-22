Homem é morto a tiros em frente a casa de shows na praia de Guriri

Um homem foi assassinado na madrugada deste sábado (22), em frente a uma casa de shows de Guriri, em São Mateus , no Norte do Estado. Um primo da vítima relatou à Polícia Militar que havia ido ao local com o parente e alguns amigos. Ele contou que a vítima saiu primeiro do estabelecimento para pegar o carro que estava em um estacionamento afastado.

Em seguida, o primo do homem ouviu disparos de arma de fogo e, quando conseguiu sair do local, viu uma aglomeração e um corpo caído no chão. Quando se aproximou, percebeu que se tratava do seu primo. Ele ainda pegou o carro para socorrer a vítima, mas, após andar alguns metros, notou que o homem estava sem vida. A PM não divulgou a identidade da vítima.

Balneário de Guriri, em São Mateus: crime ocorreu em frente a uma casa de shows Crédito: Prefeitura de São Mateus

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e não passou mais detalhes sobre a investigação.

Segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares. Ressaltou ainda que quem tiver alguma informação importante e que possa contribuir com as investigações, basta entrar em contato com o Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.