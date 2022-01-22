Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em São Mateus

Homem é morto a tiros em frente a casa de shows na praia de Guriri

Um primo da vítima relatou à PM que havia ido ao local com a vítima e alguns amigos. Ele contou que o homem saiu primeiro da casa de shows para pegar o carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2022 às 11:50

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 11:50

Um homem foi assassinado na madrugada deste sábado (22), em frente a uma casa de shows de Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado. Um primo da vítima relatou à Polícia Militar que havia ido ao local com o parente e alguns amigos. Ele contou que a vítima saiu primeiro do estabelecimento para pegar o carro que estava em um estacionamento afastado.
Em seguida, o primo do homem ouviu disparos de arma de fogo e, quando conseguiu sair do local, viu uma aglomeração e um corpo caído no chão. Quando se aproximou, percebeu que se tratava do seu primo. Ele ainda pegou o carro para socorrer a vítima, mas, após andar alguns metros, notou que o homem estava sem vida. A PM não divulgou a identidade da vítima.
Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus
Balneário de Guriri, em São Mateus: crime ocorreu em frente a uma casa de shows Crédito: Prefeitura de São Mateus
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e não passou mais detalhes sobre a investigação.
Segundo a corporação, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, depois, liberado para os familiares. Ressaltou ainda que quem tiver alguma informação importante e que possa contribuir com as investigações, basta entrar em contato com o Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido.
*Com informações de Pollyanna Patricio

Veja Também

Homem quebra vidro e rouba medicamentos de posto em Vila Velha

Mulher é baleada pelo namorado no bairro Barcelona, na Serra

Caminhão atinge muro de casa em bairro de Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guriri Polícia Civil São Mateus ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados