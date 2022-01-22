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Se recusou usar máscara

Homem quebra vidro e rouba medicamentos de posto em Vila Velha

Segundo a prefeitura, homem de 40 anos parecia estar sob efeito de drogas e foi detido pela Guarda Municipal. Ele foi levado à Delegacia Regional do município na noite desta sexta (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2022 às 11:24

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 11:24

Homem quebrou o vidro de uma janela com uma pedra e pegou algumas cartelas de remédio
Homem quebrou o vidro de uma janela com uma pedra e pegou algumas cartelas de remédio Crédito: Reprodução
Um homem de 40 anos foi detido na noite desta sexta-feira (21), em Vila Velha, na Grande Vitória, após se recusar a usar máscara, quebrar o vidro de uma janela e roubar medicamentos de uma unidade de saúde.
Segundo a prefeitura, o homem alterado e aparentemente sob efeito de drogas chegou repentinamente e sem máscara na Unidade de Saúde de Itaparica, foi na farmácia do posto e pediu medicações.
Como não tinha receita e não havia passado por qualquer tipo de atendimento, segundo o município, e não poderia retirar a medicação, ele quebrou o vidro de uma janela com uma pedra e pegou algumas cartelas de remédio.

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Segundo o subinspetor Ricardo, da Guarda Municipal, o homem ainda tentou agredir funcionárias do posto. "Ele quebrou uma vidraça com uma pedra e os estilhaços voaram nos munícipes e as pessoas saíram correndo do local. Ele tentou partir para cima das funcionárias, que também correram", disse.
O suspeito tentou fugir, mas foi seguido por agentes da Guarda Municipal que estavam perto da unidade e detido entre as barracas de uma feira livre. Os remédios foram recuperados.
Segundo a Guarda, o homem tem várias passagens por crimes como desacato, furto, roubo e agressão contra mulher.
De acordo com a prefeitura, o suspeito foi levado ao Pronto Atendimento da Glória, pois se cortou com um caco de vidro que usou para ameaçar os guardas. Posteriormente, o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Até a última atualização deste texto, a reportagem não havia obtido contato com o preso ou a defesa dele.
*Com informações do G1ES

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