Mulher é baleada pelo namorado no bairro Barcelona, na Serra

Delegacia Regional da Serra, para onde o caso foi encaminhado Crédito: Beto Morais/Arquivo-GZ

TV Gazeta, o caso ocorreu durante uma discussão entre o casal. A mulher foi atingida por dois disparos na perna e não corre risco de morte. Segundo a Polícia Civil, o caso foi um acidente. Uma mulher de 36 anos foi baleada pelo namorado por volta das 23h desta sexta-feira (21), no bairro Barcelona, na Serra . De acordo com informações passadas por vizinhos ao repórter Aurélio de Freitas, da, o caso ocorreu durante uma discussão entre o casal. A mulher foi atingida por dois disparos na perna e não corre risco de morte. Segundo a Polícia Civil, o caso foi um acidente.

Segundo apuração do repórter Aurélio de Freitas, um vizinho, que preferiu não ser identificado, chegou a ver parte da confusão. Ele contou que ouviu pelo menos dois tiros.

A vítima, com machucados também no braço, foi levada a um hospital particular no município. Os moradores da região ficaram assustados com o caso e a mulher não quis contar aos policiais militares o motivo das agressões, mas informou o nome e o endereço do suspeito.

Os agentes foram ao endereço apontado pela vítima, no bairro Feu Rosa, mas não encontraram o suspeito da agressão. Segundo o boletim da PM, a ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Serra.