Mulher é baleada pelo namorado no bairro Barcelona, na Serra

Uma mulher de 36 anos foi baleada pelo namorado por volta das 23h desta sexta-feira (21), no bairro Barcelona, na Serra. De acordo com informações passadas por vizinhos ao repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o caso ocorreu durante uma discussão entre o casal. A mulher foi atingida por dois disparos na perna e não corre risco de morte. Segundo a Polícia Civil, o caso foi um acidente.
Segundo apuração do repórter Aurélio de Freitas, um vizinho, que preferiu não ser identificado, chegou a ver parte da confusão. Ele contou que ouviu pelo menos dois tiros.
A vítima, com machucados também no braço, foi levada a um hospital particular no município. Os moradores da região ficaram assustados com o caso e a mulher não quis contar aos policiais militares o motivo das agressões, mas informou o nome e o endereço do suspeito.
Os agentes foram ao endereço apontado pela vítima, no bairro Feu Rosa, mas não encontraram o suspeito da agressão. Segundo o boletim da PM, a ocorrência foi encaminhada à 3ª Delegacia Regional da Serra.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal. A equipe do Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) constatou que o namorado da vítima disparou acidentalmente quando fazia a manutenção da arma de fogo de sua propriedade. A arma possui registro.