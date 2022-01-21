Marido é preso por agredir mulher no ES após denúncia de colegas dela

Um homem de 28 anos foi preso por agredir e praticar tortura psicológica e moral contra a esposa de 26 anos. A prisão ocorreu na última quarta-feira (19), no bairro Bebedouro, em Linhares , no Norte do Estado , após colegas de trabalho denunciarem as agressões no Departamento de Recursos Humanos (RH) da empresa onde a vítima trabalhava. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) da cidade, com apoio da Delegacia Regional.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo a titular da Deam de Linhares, delegada Silvana Soeiro de Castro, o casal estava junto há 11 anos. “Por diversas vezes, o suspeito a violentou, mas a vítima não conseguia denunciar as agressões”, explicou.

A delegada disse que as marcas das agressões chamaram a atenção dos funcionários da empresa em que a mulher trabalhava, e eles resolveram tomar providências. “O caso foi comunicado à nossa delegacia, que imediatamente iniciou as investigações”, disse.

De acordo com investigações da polícia, o homem praticava violência física, psicológica e moral contra a esposa. “Na última agressão noticiada pela vítima, o suspeito teria lesionado seu rosto e boca, transportando-a, em seguida, para um lugar ermo, onde pediu que ela tirasse roupa, brincos, piercing e saísse do carro, dizendo que a mataria”, comunicou a corporação.

Além disso, em outras ocasiões, o homem ameaçou jogar a vítima do alto de um prédio, pois, para ele, não existiria um fim naquela relação. Diante disso, para proteger a mulher, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Linhares foi acionado e ela foi encaminhada para a Casa Abrigo.

INTIMIDAÇÃO

Segundo a delegada Silvana Soeiro de Castro, no dia em que a mulher foi à delegacia, o homem tentou intimidá-la, abordando os policiais para que não fossem tomadas medidas cabíveis. “Diante de todos esses fatos, representamos pela prisão preventiva do indivíduo, que foi acolhida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o juiz da 4ª Vara Criminal de Linhares. Com o mandado em mãos, realizamos a prisão”, informou a titular da Deam de Linhares.