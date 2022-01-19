Incêndio atinge residencial do Minha Casa, Minha Vida em Linhares

Incêndio atingiu o residencial Mata do Cacau, do Minha Casa, Minha Vida, em Linhares Crédito: Heriklis Douglas

Um incêndio atingiu, nesta quarta-feira (19), o Residencial Mata do Cacau, em Linhares , Norte do Estado. Localizados no bairro Aviso, os imóveis fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado por volta as 17h30, depois de mais de uma hora e meia de combate.

De acordo com a corporação à reportagem da TV Gazeta Norte, o mato alto do residencial dificultou o acesso ao local, mas nenhuma casa ficou com a estrutura comprometida.

Incêndio no residencial Mata do Cacau

Ninguém mora no local porque as obras estão paralisadas desde 2020 e não foram entregues. As causas do incêndio não foram informadas.

Caixa Econômica Federal foi procurada pela reportagem e respondeu que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuação e não tem informação ainda sobre as causas.

Na nota, a Caixa comentou também sobre a situação das obras e informou que está em processo de substituição da empresa responsável para a retomada das intervenções no residencial. A CEF disse ainda ter feito um chamamento público, no qual recebeu propostas e está em fase de selecionar a empreiteira. O prazo, segundo o banco, para o trâmite do processo é de 90 dias. Na sequência, a proposta selecionada seguirá para a aprovação do Ministério do Desenvolvimento Regional.

NOTA DA CAIXA NA ÍNTEGRA:

"A CAIXA informa que o Residencial Mata do Cacau, contratado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – FAR, e localizado em Linhares (ES), teve suas obras paralisadas em 2020, pela AB Empreendimentos.

Esclarecemos que estamos conduzindo processo para substituição da empresa e retomada das obras, à luz das regras do Programa. Foi realizado chamamento público, recepcionamos propostas e agora está na fase de seleção de empresa. A previsão é de que os trâmites do processo e análises técnicas necessários sejam concluídos em até 90 dias, com envio do pleito para aprovação do Ministério do Desenvolvimento Regional.