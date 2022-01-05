Loja de eletrodomésticos é arrombada e bandidos furtam televisões em Linhares
Uma loja de eletrodomésticos foi arrombada no início da manhã desta quarta-feira (5) no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os criminosos quebraram a porta de vidro e levaram quatro televisões, de acordo com a Polícia Militar.
O furto aconteceu por volta das 5h. Moradores acionaram a PM, que chegou ao local e constatou o crime, mas não conseguiu identificar suspeitos e ninguém foi preso até o momento.
A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado. A Loja possui câmeras de segurança da loja e imagens podem ser analisadas pela polícia.
*Com informações da TV Gazeta Norte