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Norte do ES

Loja de eletrodomésticos é arrombada e bandidos furtam televisões em Linhares

O furto ocorreu na manhã desta quarta-feira (5). Estabelecimento possui câmeras de segurança e imagens podem ser utilizadas nas investigações
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 jan 2022 às 12:11

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:11

Porta de vidro da loja quebrada por criminosos
Porta de vidro da loja quebrada por criminosos Crédito: Reprodução/WhatsApp
Loja de eletrodomésticos é arrombada e bandidos furtam televisões em Linhares
Uma loja de eletrodomésticos foi arrombada no início da manhã desta quarta-feira (5) no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os criminosos quebraram a porta de vidro e levaram quatro televisões, de acordo com a Polícia Militar.
O furto aconteceu por volta das 5h. Moradores acionaram a PM, que chegou ao local e constatou o crime, mas não conseguiu identificar suspeitos e ninguém foi preso até o momento.
A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado. A Loja possui câmeras de segurança da loja e imagens podem ser analisadas pela polícia.
*Com informações da TV Gazeta Norte

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