Loja de eletrodomésticos é arrombada e bandidos furtam televisões em Linhares

O furto aconteceu por volta das 5h. Moradores acionaram a PM, que chegou ao local e constatou o crime, mas não conseguiu identificar suspeitos e ninguém foi preso até o momento.

A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado. A Loja possui câmeras de segurança da loja e imagens podem ser analisadas pela polícia.