Homem morre afogado após entrar em lagoa para pegar bola em Linhares

Um homem morreu afogado na manhã deste domingo (26) após entrar em uma lagoa formada pela água da chuva para pegar uma bola. A vítima foi identificada como Almir Pinheiro de Souza, de 39 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no bairro Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
A corporação informou que foi acionada por um popular para atender a ocorrência de afogamento. A equipe foi ao local, mas encontrou a vítima já morta. A Perícia da Polícia Civil foi acionada pelos Bombeiros.
Polícia Militar e Civil foram demandadas pela reportagem, mas até o fechamento desta matéria não responderam. O texto será atualizado assim que houver retorno.
CRIANÇA MORRE AFOGADA
Este não é o primeiro registro de afogamento deste fim de semana em Linhares. No início da tarde de sábado (25) uma menina de apenas dois anos morreu afogada, em Gravatá, na zona rural do município.
De acordo com informações do irmão da criança ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte, familiares estavam reunidos durante o almoço de Natal, e a menina se afogou após cair em uma piscina A família pediu para que a identidade da criança não fosse revelada.
A criança chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu. O corpo da menina foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e liberado no final da tarde de sábado.