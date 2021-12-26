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Sul do ES

Corpo de motorista é encontrado em rio após acidente em Apiacá

Identificado como Matheus Maia, de 24 anos, corpo foi localizado por volta das 14h dentro do carro que ficou submerso por uma equipe de mergulho dos bombeiros.  Acidente ocorreu na manhã deste domingo (26), no sentido BR 101
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 dez 2021 às 17:01

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 17:01

Nível e coloração do Rio Itabapoana dificultaram a localização de carro e motorista.
Nível e coloração do Rio Itabapoana dificultaram a localização de carro e motorista. Crédito: João Henrique Castro
Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do motorista que ficou preso dentro de um veículo, após perder o controle da direção na ES 297 e cair no Rio Itabapoana, em de Apiacá, na Região Sul do Estado. O acidente foi na manhã deste domingo (26), no sentido BR 101. O corpo do homem, identificado como Matheus Maia, de 24 anos, foi localizado por volta das 14h dentro do carro, que ficou submerso, por uma equipe de mergulho dos bombeiros.
De acordo com a apuração da TV Gazeta Sul, duas pessoas que estavam no mesmo carro foram resgatadas por populares e relataram que o motorista não conseguiu sair do veículo. Segundo os bombeiros, além do rio estar cheio, a água não oferecia boas condições de visibilidade, o que dificultou as buscas.

Equipe de mergulho auxiliou nas buscas

A corporação informou que aguarda a chegada da perícia da Polícia Civil no local para que o corpo do motorista possa ser retirado. Ainda de acordo com os bombeiros, o local do acidente não possui cobertura telefônica, o que dificulta a agilidade do resgate e atrasa o repasse das informações.
Com informações do repórter João Henrique Castro da TV Gazeta Sul.

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