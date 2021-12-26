Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Motorista desaparece em rio após acidente em Apiacá

Outras duas pessoas foram resgatadas na manhã deste domingo (26) por populares; uma equipe de mergulho realizou buscas no local até localizar o corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2021 às 12:47

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 12:47

Nível e coloração do Rio Itabapoana não colaboram para localizar carro e motorista Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

Atualização

26/12/2021 - 5:04
Matéria foi atualizada com a informação de que o corpo do motorista foi encontrado na tarde deste domingo (26)
Corpo de Bombeiros realizou buscas por um homem que teria ficado preso dentro de um veículo, após perder o controle da direção na ES 297 e cair no Rio Itabapoana, no município de Apiacá, na Região Sul do Estado. O acidente foi na manhã deste domingo (26), no sentido BR 101.
O corpo do motorista, identificado como Matheus Maia, de 24 anos, foi localizado por volta das 14h dentro do carro que estava submerso, por uma equipe de mergulho dos bombeiros.
De acordo com informações iniciais, duas pessoas que estavam no mesmo carro foram resgatadas por populares e relataram que o motorista não conseguiu sair. Até o momento, os militares não localizaram o automóvel. Além do rio estar cheio, a água não oferecia boas condições de visibilidade.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência em Apiacá Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
Diante das dificuldades, os Bombeiros acionaram uma equipe de mergulho para fazer buscas submersas ao carro e ao ocupante. No início da tarde deste domingo (26), a aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) já estava se preparando para sair de Vitória para Apiacá.
A corporação também informou que a perícia da Polícia Civil foi acionada e esclareceu que o local onde aconteceu o acidente não possui cobertura telefônica, o que dificulta a agilidade do resgate e atrasa o repasse das informações.
Com informações de Pollyanna Patrício, da TV Gazeta Sul

Veja Também

Bombeiros resgatam corpo de homem que morreu em cachoeira do ES

Acidente em Mimoso do Sul matou casal e deixou filho ferido na BR 101

Ônibus do Transcol pega fogo em terminal de Vila Velha. Veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bombeiros Apiacá ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados