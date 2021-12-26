Motorista desaparece em rio após acidente em Apiacá

Atualização
26/12/2021 - 5:04
Matéria foi atualizada com a informação de que o corpo do motorista foi encontrado na tarde deste domingo (26)
O Corpo de Bombeiros realizou buscas por um homem que teria ficado preso dentro de um veículo, após perder o controle da direção na ES 297 e cair no Rio Itabapoana, no município de Apiacá, na Região Sul do Estado. O acidente foi na manhã deste domingo (26), no sentido BR 101.
O corpo do motorista, identificado como Matheus Maia, de 24 anos, foi localizado por volta das 14h dentro do carro que estava submerso, por uma equipe de mergulho dos bombeiros.
De acordo com informações iniciais, duas pessoas que estavam no mesmo carro foram resgatadas por populares e relataram que o motorista não conseguiu sair. Até o momento, os militares não localizaram o automóvel. Além do rio estar cheio, a água não oferecia boas condições de visibilidade.
A corporação também informou que a perícia da Polícia Civil foi acionada e esclareceu que o local onde aconteceu o acidente não possui cobertura telefônica, o que dificulta a agilidade do resgate e atrasa o repasse das informações.
Com informações de Pollyanna Patrício, da TV Gazeta Sul