Motorista desaparece em rio após acidente em Apiacá

Matéria foi atualizada com a informação de que o corpo do motorista foi encontrado na tarde deste domingo (26)

O corpo do motorista, identificado como Matheus Maia, de 24 anos, foi localizado por volta das 14h dentro do carro que estava submerso, por uma equipe de mergulho dos bombeiros.

De acordo com informações iniciais, duas pessoas que estavam no mesmo carro foram resgatadas por populares e relataram que o motorista não conseguiu sair. Até o momento, os militares não localizaram o automóvel. Além do rio estar cheio, a água não oferecia boas condições de visibilidade.