Acidente em Mimoso do Sul matou casal e deixou filho ferido na BR 101

Casal morreu e filho ficou ferido em acidente que aconteceu às vésperas de Natal, em Mimoso do Sul, nesta sexta-feira (24) Crédito: João Henrique Castro

As vítimas do acidente que aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), no quilômetro 442 da BR 101, em Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo, são da mesma família. Um homem de 55 e uma mulher de 54 anos morreram na batida. Eles estavam em um carro com placas de Campos dos Goytacazes, município do Rio de Janeiro. A batida ocorreu por volta das 5h30, e as duas vítimas estavam em um Chevrolet Classic.

Segundo apurou o repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta, o casal morreu na hora. O filho deles, de 32 anos, que também estava no carro, teve ferimentos graves e foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o motorista da carreta, que não quis gravar entrevista, o condutor do carro tentou desviar de um buraco na pista e não conseguiu.

Casal morreu e filho ficou ferido em acidente que aconteceu às vésperas de Natal, em Mimoso do Sul, nesta sexta-feira (24) Crédito: João Henrique Castro

Carreta envolvida em acidente saiu da pista Crédito: Leitor de A Gazeta

À TV Gazeta, o motorista afirmou que o carro invadiu a pista contrária, rodou na frente da carreta, tentou desviar, não conseguiu e acabou atingindo o veículo em cheio. O motorista da carreta não teve ferimentos.

Segundo Luiz Leandro, morador da região, o acidente foi uma grande fatalidade e comoveu muita gente por ali. "Mesmo que não seja parente, é humano como a gente", lamentou.