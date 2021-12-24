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Véspera de Natal

Acidente em Mimoso do Sul matou casal e deixou filho ferido na BR 101

Um homem de 55 anos e uma mulher de 54 morreram na batida, que comoveu os moradores da região:  "Mesmo que não seja parente, é humano como a gente"
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

24 dez 2021 às 13:15

Publicado em 24 de Dezembro de 2021 às 13:15

Casal morreu e filho ficou ferido em acidente que aconteceu às vésperas de Natal, em Mimoso do Sul, nesta sexta-feira (24)
Casal morreu e filho ficou ferido em acidente que aconteceu às vésperas de Natal, em Mimoso do Sul, nesta sexta-feira (24) Crédito: João Henrique Castro
As vítimas do acidente que aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), no quilômetro 442 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, são da mesma família. Um homem de 55 e uma mulher de 54 anos morreram na batida. Eles estavam em um carro com placas de Campos dos Goytacazes, município do Rio de Janeiro. A batida ocorreu por volta das 5h30, e as duas vítimas estavam em um Chevrolet Classic.
Segundo apurou o repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta, o casal morreu na hora. O filho deles, de 32 anos, que também estava no carro, teve ferimentos graves e foi encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o motorista da carreta, que não quis gravar entrevista, o condutor do carro tentou desviar de um buraco na pista e não conseguiu.
Casal morreu e filho ficou ferido em acidente que aconteceu às vésperas de Natal, em Mimoso do Sul, nesta sexta-feira (24)
Casal morreu e filho ficou ferido em acidente que aconteceu às vésperas de Natal, em Mimoso do Sul, nesta sexta-feira (24) Crédito: João Henrique Castro
Carreta envolvida em acidente saiu da pista
Carreta envolvida em acidente saiu da pista Crédito: Leitor de A Gazeta
À TV Gazeta, o motorista afirmou que o carro invadiu a pista contrária, rodou na frente da carreta, tentou desviar, não conseguiu e acabou atingindo o veículo em cheio. O motorista da carreta não teve ferimentos.
Segundo Luiz Leandro, morador da região, o acidente foi uma grande fatalidade e comoveu muita gente por ali. "Mesmo que não seja parente, é humano como a gente", lamentou.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para a retirada dos corpos. A concessionária Eco101 fez a limpeza da via, que ficou totalmente interditada por cerca de 3 horas. O trânsito foi liberado por volta das 8h20. A concessionária orienta que os motoristas respeitem a velocidade da via e a sinalização no local.

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