Duas pessoas morrem em grave acidente na BR 101, em Mimoso do Sul

A batida ocorreu por volta das 5h30 e não há mais detalhes sobre o que pode ter causado o acidente. As duas vítimas estavam no automóvel, um Chevrolet Classic, com placa de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O motorista, de 55 anos, e uma passageira, de 54, faleceram no local. A outra pessoa que estava no carro, um homem de 32 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O condutor da carreta, uma Volvo, ficou ileso.