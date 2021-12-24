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Colisão frontal

Duas pessoas morrem em grave acidente na BR 101, em Mimoso do Sul

Em estado grave, um passageiro do carro foi socorrido e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 dez 2021 às 09:18

Publicado em 24 de Dezembro de 2021 às 09:18

Carreta envolvida em acidente saiu da pista
Carreta envolvida em acidente saiu da pista Crédito: Leitor de A Gazeta
Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um grave acidente que envolveu um carro de passeio e uma carreta na manhã desta sexta-feira (24), no km 442 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos tiveram uma colisão frontal.
A batida ocorreu por volta das 5h30 e não há mais detalhes sobre o que pode ter causado o acidente. As duas vítimas estavam no automóvel, um Chevrolet Classic, com placa de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O motorista, de 55 anos, e uma passageira, de 54, faleceram no local. A outra pessoa que estava no carro, um homem de 32 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O condutor da carreta, uma Volvo, ficou ileso.
A perícia da Polícia Civil foi acionada para a retirada dos corpos. A concessionária Eco 101 fez a limpeza da via, que ficou totalmente interditada por cerca de 3 horas. O trânsito foi liberado por volta das 8h20. Por volta das 11h, a Eco101, que administra a via, informou que uma equipe realizava a manutenção no km 442, com tráfego em pare e siga. A concessionária orienta que os motoristas respeitem a velocidade da via e a sinalização.

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