Bombeiro emociona ao abraçar criança ferida em acidente em São Mateus

O soldado Wellysdarlei Alvarenga Moreira abraçou e acalmou Kayro no trajeto entre o local do acidente até o hospital, em São Mateus Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

Acostumado e preparado para lidar com situações envolvendo acidentes de trânsito, ele protagonizou uma imagem capaz de emocionar a todos. Quando chegou ao local do capotamento, o soldado se deparou com o pequeno Kayro, de apenas 5 anos, praticamente sozinho e na chuva fina — o padrasto da criança, identificado como Nattanael Alves Dias, morreu no local, e o outro homem que estava no carro mostrava-se desorientado.

Ao encontrar o garotinho, Alvarenga — como o soldado é chamado na corporação — não apenas o socorreu, como acalmou a criança em seus próprios braços enquanto os demais bombeiros tentavam salvar os dois homens. Para tirar o menino do local do acidente, o militar foi com o garoto até a ambulância. Sentado na maca, ele cobriu Kayro com uma manta térmica, mas o que aqueceu o menininho foi seu abraço, quase paternal. O momento foi registrado por uma pessoa que acompanhava o resgate e a imagem viralizou.

"Quando chegamos, encontramos aquela cena típica de um acidente grave. Ele estava completamente acuado dentro da viatura da polícia e visivelmente abalado. Somos treinados para ocorrências de todos os tipos, mas quando envolve criança a situação é diferente. É preciso ter mais cuidado, atenção e carinho. Percebi que, mais que o atendimento, ele precisava de atenção especial, então o peguei no colo, sentei com ele na ambulância até fazer com que ele se acalmasse" Wellysdarlei Alvarenga Moreira - Soldado do Corpo de Bombeiros

MEDO DE AGULHA

Para tranquilizar Kayro, o soldado dos Bombeiros foi acompanhando a criança até o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. No caminho, o militar notou um ferimento no garotinho e, em todo o percurso, foi conversando com o menino para que ele se tranquilizasse.

O pequeno Kayro se acalmou apenas no colo do bombeiro Alvarenga, que o resgatou no acidente Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

"Ele tava com um sangramento no ouvido direito e, na ambulância, me disse que estava com o ombro dolorido, mas o que o deixava com mais medo era ter de tomar injeção. Então fui falando que o "tio" não ia deixar que dessem injeção nele, que só iriam cuidar dos "dodóis". Já no hospital, soube que o Kayro acabou fraturando a clavícula, mas a todo momento eu o acalmei o máximo que pude. Não sou pai, mas tenho um sobrinho pequeno quase da mesma faixa etária. Meio que me coloquei no lugar e posso imaginar a aflição que uma situação como essa envolve", contou o soldado à reportagem.

RECONHECIMENTO

O carinho e a atenção que o militar teve no atendimento não passaram despercebidos, pelo contrário. Além do reconhecimento das pessoas próximas, a postagem da foto dele com Kayro nos braços foi curtida, comentada e compartilhada por cerca de 30 mil pessoas apenas no Instagram de A Gazeta

"Quando vejo e leio as palavras que recebi, percebo que fiz a escolha certa. Nós (Bombeiros) saímos para salvar vidas. Por vezes é preciso usar técnicas diversas de resgate, mas, neste caso, a solução foi um abraço. Ali pude ser um porto seguro para aquele garoto fragilizado. Fiz o que achei que deveria ser feito", contou Alvarenga, que pela primeira vez na carreira militar socorreu uma criança nessas condições.

Wellysdarlei Alvarenga Moreira está nos Bombeiros desde 2019 e trabalha na unidade de São Mateus Crédito: Arquivo pessoal

O soldado dos Bombeiros Wellysdarlei Alvarenga Moreira é natural de Cariacica e há cerca de quatro meses está lotado no batalhão de São Mateus.