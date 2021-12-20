Dupla armada rouba moto e atira contra funcionário de posto em Vila Velha

Dois homens armados roubaram uma motocicleta em um posto de combustíveis da região do Centro de Vila Velha na tarde deste domingo (20). Câmeras de videomonitoramento registraram a ação dos criminosos e mostraram que eles rendem um motoboy, momento em que um dos assaltantes chega a atirar na direção de um frentista, que não se feriu.
Conforme a apuração da TV Gazeta no local do crime, a motocicleta levada não é a do motoboy. Funcionários do posto disseram que eles renderam o homem, mas, quando iam pegar o veículo, viram que havia uma outra motocicleta de maior valor e decidiram roubá-la.
O dono da outra motocicleta, ainda de acordo funcionários, correu para um banheiro do posto para tentar se esconder. Um dos suspeitos foi atrás do homem e pegou a chave do veículo.
Logo depois, um dos frentistas teria gritado "assalto", para tentar alertar sobre o crime e, por isso, um dos assaltantes atira na direção dele. Em seguida, ele aponta a arma para outros funcionários, tentando intimidá-los.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em nota, a Polícia Militar informou que militares foram ao local, realizaram buscas, mas ninguém foi encontrado. Assim que houver resposta da Polícia Civil, o texto será atualizado.