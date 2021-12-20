Dupla armada rouba moto e atira contra funcionário de posto em Vila Velha

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Dois homens armados roubaram uma motocicleta em um posto de combustíveis da região do Centro de Vila Velha na tarde deste domingo (20). Câmeras de videomonitoramento registraram a ação dos criminosos e mostraram que eles rendem um motoboy, momento em que um dos assaltantes chega a atirar na direção de um frentista, que não se feriu.

Conforme a apuração da TV Gazeta no local do crime, a motocicleta levada não é a do motoboy. Funcionários do posto disseram que eles renderam o homem, mas, quando iam pegar o veículo, viram que havia uma outra motocicleta de maior valor e decidiram roubá-la.

O dono da outra motocicleta, ainda de acordo funcionários, correu para um banheiro do posto para tentar se esconder. Um dos suspeitos foi atrás do homem e pegou a chave do veículo.

Os suspeitos chegaram a ameaçar funcionários do posto de combustíveis em Vila Velha Crédito: Kaique Dias

Logo depois, um dos frentistas teria gritado "assalto", para tentar alertar sobre o crime e, por isso, um dos assaltantes atira na direção dele. Em seguida, ele aponta a arma para outros funcionários, tentando intimidá-los.