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Dupla armada rouba moto e atira contra funcionário de posto em Vila Velha

Os assaltantes renderam um motoboy em um posto de combustíveis na região do Centro de Vila Velha neste domingo (19); não há informações se o frentista ficou ferido
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 dez 2021 às 10:55

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 10:55

Dois homens armados roubaram uma motocicleta em um posto de combustíveis da região do Centro de Vila Velha na tarde deste domingo (20). Câmeras de videomonitoramento registraram a ação dos criminosos e mostraram que eles rendem um motoboy, momento em que um dos assaltantes chega a atirar na direção de um frentista, que não se feriu.
Conforme a apuração da TV Gazeta no local do crime, a motocicleta levada não é a do motoboy. Funcionários do posto disseram que eles renderam o homem, mas, quando iam pegar o veículo, viram que havia uma outra motocicleta de maior valor e decidiram roubá-la.
O dono da outra motocicleta, ainda de acordo funcionários, correu para um banheiro do posto para tentar se esconder. Um dos suspeitos foi atrás do homem e pegou a chave do veículo.
Os suspeitos chegaram a ameaçar funcionários do posto de combustíveis em Vila Velha
Os suspeitos chegaram a ameaçar funcionários do posto de combustíveis em Vila Velha Crédito: Kaique Dias
Logo depois, um dos frentistas teria gritado "assalto", para tentar alertar sobre o crime e, por isso, um dos assaltantes atira na direção dele. Em seguida, ele aponta a arma para outros funcionários, tentando intimidá-los.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar e a Polícia Civil. Em nota, a Polícia Militar informou que militares foram ao local, realizaram buscas, mas ninguém foi encontrado. Assim que houver resposta da Polícia Civil, o texto será atualizado. 

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