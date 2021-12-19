Briga em forró termina em morte na Serra

Um homem foi assassinado após se envolver em uma briga durante um forró na Serra, na madrugada deste domingo (19). Fernando de Souza Gonçalves, de 31 anos, foi golpeado com um canivete durante uma discussão. Até o final da manhã, nenhum suspeito havia sido preso.
O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. A Polícia Civil informou que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.