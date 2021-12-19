Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo Horizonte

Briga em forró termina em morte na Serra

Evento ocorreu em um galpão no bairro Novo Horizonte; a polícia investiga o caso, mas ninguém foi preso
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 dez 2021 às 13:06

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 13:06

Um homem foi assassinado após se envolver em uma briga durante um forró na Serra, na madrugada deste domingo (19). Fernando de Souza Gonçalves, de 31 anos, foi golpeado com um canivete durante uma discussão. Até o final da manhã, nenhum suspeito havia sido preso.
O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. A Polícia Civil informou que detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Veja Também

Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Briga em churrasco termina com homem morto em Rio Bananal

Homem tenta invadir casa e acaba morto em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados