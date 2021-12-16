Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Um homem foi morto e outro ficou ferido após um ataque a tiros no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (15). Moradores ouviram os disparos e chamaram a Polícia Militar. Duas vítimas foram levadas ao Hospital Evangélico, sendo que um dos homens, identificado apenas como Pedro, foi ferido próximo ao coração e não resistiu aos ferimentos.
A outra vítima, um idoso de 62 anos, foi atingido próximo ao tórax. Ele disse à polícia que estava passando no local quando foi vítima de bala perdida e que não sabia quem era o autor dos disparos.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações da TV Gazeta