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Bairro Primeiro de Maio

Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em Vila Velha

Moradores ouviram os disparos e chamaram a polícia na noite desta quarta-feira (15); um dos homens, identificado como Pedro, foi ferido próximo ao coração e morreu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2021 às 12:17

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 12:17

Viatura da Polícia Militar
Ataque a tiros deixa um morto e um ferido em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto e outro ficou ferido após um ataque a tiros no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na noite desta quarta-feira (15). Moradores ouviram os disparos e chamaram a Polícia Militar. Duas vítimas foram levadas ao Hospital Evangélico, sendo que um dos homens, identificado apenas como Pedro, foi ferido próximo ao coração e não resistiu aos ferimentos.
A outra vítima, um idoso de 62 anos, foi atingido próximo ao tórax. Ele disse à polícia que estava passando no local quando foi vítima de bala perdida e que não sabia quem era o autor dos disparos.

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Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que nenhum suspeito foi preso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações da TV Gazeta

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