Mulher ateia fogo no marido após ser agredida em briga na Serra

Uma mulher colocou fogo no próprio marido, na noite desta quarta-feira (15), no bairro Novo Horizonte, na Serra. A esposa alegou para a polícia que o homem tinha bebido e agredido ela e a filha, de 4 anos. A mulher, que segundo apuração da TV Gazeta está grávida de 8 meses, foi conduzida à Delegacia Regional da Serra, mas liberada, pois, para a Polícia Civil, ela agiu em legítima defesa.
Segundo a mulher informou à polícia, o casal se envolveu em uma discussão quando o companheiro, sob o efeito de álcool, começou a agredi-la verbalmente e também com tapas.
Para se defender das agressões e proteger sua filha, ela disse que pegou um litro de álcool e um isqueiro e ateou fogo no companheiro. Ele sofreu queimaduras no lado direito do rosto, peito e costas.
A própria mulher acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi socorrido e levado para o Hospital Jayme dos Santos Neves. A mulher foi encaminhada para a delegacia, ouvida e liberada. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Serra.