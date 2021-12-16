Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo Horizonte

Mulher ateia fogo no marido após ser agredida em briga na Serra

A mulher foi conduzida para a delegacia, mas liberada, pois, para a polícia, ela agiu em legítima defesa; o homem foi levado para o Hospital Jayme Santos Neves
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 dez 2021 às 11:19

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 11:19

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves
O homem foi socorrido para o Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Vitor Jubini
Uma mulher colocou fogo no próprio marido, na noite desta quarta-feira (15), no bairro Novo Horizonte, na Serra. A esposa alegou para a polícia que o homem tinha bebido e agredido ela e a filha, de 4 anos. A mulher, que segundo apuração da TV Gazeta está grávida de 8 meses, foi conduzida à Delegacia Regional da Serra, mas liberada, pois, para a Polícia Civil, ela agiu em legítima defesa. 
Segundo a mulher informou à polícia, o casal se envolveu em uma discussão quando o companheiro, sob o efeito de álcool, começou a agredi-la verbalmente e também com tapas.
Para se defender das agressões e proteger sua filha, ela disse que pegou um litro de álcool e um isqueiro e ateou fogo no companheiro. Ele sofreu queimaduras no lado direito do rosto, peito e costas. 
A própria mulher acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi socorrido e levado para o Hospital Jayme dos Santos Neves. A mulher foi encaminhada para a delegacia, ouvida e liberada. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Serra.

Veja Também

Homem é preso em operação da PF de combate à pornografia infantil no ES

Grande Vitória registra 4 homicídios e 5 tentativas em apenas seis horas

Polícia deflagra segunda fase de operação contra membros do PCV no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Serra Hospital Dr Jayme Santos Neves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados