Grande Vitória registra 4 homicídios e 5 tentativas em apenas seis horas

Vista aérea de Vitória e Vila Velha. Cidades registraram homicídios e tentativas de assassinato Crédito: Luciney Araújo

Oito crimes foram registrados pela quatro homicídios. Os outros crimes foram cinco tentativas de homicídio de uma tentativa de latrocínio. Grande Vitória foi palco de uma onda de violência durante a noite desta quarta-feira (15) e madrugada desta quinta-feira (16).pela Polícia Civil , sendo. Os outros crimes foram cinco tentativas de homicídio de uma tentativa de latrocínio.

Das sete ocorrências, quatro aconteceram no município de Vila Velha , sendo três homicídios. Um assassinato e três tentativas de homicídio foram registradas na Serra e, em Vitória , aconteceu uma tentativa de homicídio.

Depois, às 21h20, um homem de 62 anos foi morto a tiros e um outro homem foi baleado no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Logo em seguida, às 22h, aconteceu uma tentativa de latrocínio - ou seja, roubo seguido de morte - no bairro Boa Vista I, também em Vila Velha. O suspeito, conforme a ocorrência da PC, estava armado com uma tesoura.

Em Vitória, por volta das 23h20, um homem de 50 anos foi esfaqueado e espancado . O crime aconteceu em um posto de combustíveis próximo à subida da Terceira Ponte, no bairro Santa Helena. A vítima, que não foi identificada, levou uma facada no pescoço e também foi agredida por quatro suspeitos com pedaços de madeira e com uma barra de ferro.

Homem é esfaqueado e espancado dentro de posto de combustível em Vitória Crédito: Caíque Verli

Às 23h40, um homem foi morto com mais de 10 tiros no bairro Pontal das Graças, em Vila Velha. Já na Serra, próximo ao Hospital Dório Silva, no bairro Laranjeiras, dois homens foram baleados. Uma das vítimas foi atingida no braço e na perna, enquanto a outra teve ferimentos no tórax, abdômen e na perna.