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Noite violenta

Grande Vitória registra 4 homicídios e 5 tentativas em apenas seis horas

Além dos quatro assassinatos e das cinco tentativas de homicídio, também foi registrada uma tentativa de latrocínio entre a noite desta quarta (15) e madrugada desta quinta (16)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 dez 2021 às 08:51

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 08:51

Vista aérea de Vitória e Vila Velha
Vista aérea de Vitória e Vila Velha. Cidades registraram homicídios e tentativas de assassinato Crédito: Luciney Araújo
Grande Vitória foi palco de uma onda de violência durante a noite desta quarta-feira (15) e madrugada desta quinta-feira (16). Oito crimes foram registrados pela Polícia Civil, sendo quatro homicídios. Os outros crimes foram cinco tentativas de homicídio de uma tentativa de latrocínio.
Das sete ocorrências, quatro aconteceram no município de Vila Velha, sendo três homicídios. Um assassinato e três tentativas de homicídio foram registradas na Serra e, em Vitória, aconteceu uma tentativa de homicídio.
A primeira ocorrência foi registrada às 20h35 de quarta-feira (15), quando um jovem foi assassinado com um tiro no peito. No registro da ocorrência, consta também que uma mulher foi baleada no braço. O crime aconteceu no bairro Costa Bela, às margens da rodovia ES 010, na Serra. Uma pistola com 18 munições foi apreendida.
Depois, às 21h20, um homem de 62 anos foi morto a tiros e um outro homem foi baleado no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Logo em seguida, às 22h, aconteceu uma tentativa de latrocínio - ou seja, roubo seguido de morte - no bairro Boa Vista I, também em Vila Velha. O suspeito, conforme a ocorrência da PC, estava armado com uma tesoura.
Em Vitória, por volta das 23h20, um homem de 50 anos foi esfaqueado e espancado. O crime aconteceu em um posto de combustíveis próximo à subida da Terceira Ponte, no bairro Santa Helena. A vítima, que não foi identificada, levou uma facada no pescoço e também foi agredida por quatro suspeitos com pedaços de madeira e com uma barra de ferro.
Crime
Homem é esfaqueado e espancado dentro de posto de combustível em Vitória Crédito: Caíque Verli
Às 23h40, um homem foi morto com mais de 10 tiros no bairro Pontal das Graças, em Vila Velha. Já na Serra, próximo ao Hospital Dório Silva, no bairro Laranjeiras, dois homens foram baleados. Uma das vítimas foi atingida no braço e na perna, enquanto a outra teve ferimentos no tórax, abdômen e na perna.
No bairro Novo Horizonte, também na Serra, uma mulher foi detida depois de jogar álcool no namorado e atear fogo nele, próximo às 1h55 já da madrugada desta quinta-feira. Conforme o acionamento do Ciodes, ela fez isso como revide, depois de ter sido agredida pelo homem. Ele foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital Jayme Santos Neves.
A última ocorrência foi registrada às 2h30, no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, onde um homem foi morto com 11 tiros. Os disparos atingiram a cabeça, as costas, a coxa e o braço esquerdo da vítima.

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