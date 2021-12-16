Irmãos são detidos em Vila Velha após roubo de carro, perseguição e tiros

Dois irmãos, de 20 e 28 anos, foram detidos na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Itapuã, em Vila Velha , após roubarem um carro no bairro Jardim Camburi, em Vitória . Segundo informações da Polícia Militar , após o roubo, a dupla assaltou vítimas pelo caminho e acabou colidindo em outro automóvel. Houve perseguição policial e os militares chegaram a atirar contra os criminosos, mas ninguém ficou ferido. O veículo roubado foi recuperado.

Your browser does not support the video tag.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, esteve no local e apurou com policiais militares que os suspeitos fizeram várias vítimas entre Vitória e Vila Velha, sendo que duas delas foram à delegacia. A perseguição policial teve início no município canela-verde, onde os criminosos bateram em outro carro. Em seguida, jogaram o automóvel contra a viatura e os PMs atiraram.

Segundo uma das vítimas, uma adolescente de 14 anos que estava com três irmãs — duas gêmeas de 6 anos e uma menina de 7 —elas foram abordadas pelos criminosos por volta das 16h30, no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. “Fui a segunda vítima deles. Primeiro roubaram o carro em Vitória, depois me assaltaram e, por fim, roubaram uma mulher em Itapuã. Eu estava voltando do salão quando eles pararam do meu lado com o carro, pediram informações e um desceu do veículo. Então, anunciaram o assalto e me pediram para passar o celular e não correr”, iniciou.

"Fiquei paralisada e só dei o celular. Mostraram a arma, mas não apontaram para mim, mas fiquei em choque, sem saber o que fazer. Meu coração acelerou e fiquei com medo de nos levarem para algum lugar ou de que atirassem. Nunca tinha passado por isso e foi a pior sensação do mundo, nem pretendo sair com celular mais. Passou na minha cabeça que iam me matar" X. - Adolescente de 14 anos, vítima de assalto

Segundo a adolescente, que não quis ser identificada, graças à localização do celular foi possível que a polícia rastreasse os bandidos. "Por sorte meu celular só consegue desligar com minha digital e tenho familiares na polícia. Pedi para rastrearem para ver onde ele estava e, com isso, mandaram viatura para lá, por meio do GPS", finalizou.

De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.

Em entrevista à TV Gazeta, a major Samiramis, da PM, informou que os suspeitos são irmãos e usavam um simulacro de arma de fogo. "Recebemos a informação de que um veículo teria efetuado vários roubos em Vitória e havia atravessado a ponte. Foi tentado fazer um cerco e não conseguimos naquele momento. Mas com o rastreamento do celular roubado que estava com os indivíduos, as viaturas conseguiram abordar, em Itapuã, esse carro. Eles tentaram reagir e até atropelar um policial e foi preciso atirar contra eles", esclareceu.