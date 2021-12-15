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Ação conjunta

Operação Verão vai reforçar segurança em rios e cachoeiras do ES

O policiamento ostensivo será ampliado, com o objetivo de proporcionar mais segurança à população que utiliza balneários capixabas e regiões de montanha
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 dez 2021 às 11:03

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 11:03

A temporada de verão costuma ser sinônimo de praia em todo o país. No Espírito Santo, não é diferente, mas as características geográficas do Estado proporcionam a capixabas e turistas outras opções de lazer, como rios e cachoeiras. Durante a Operação Verão 2021/22, essas áreas também terão reforço no patrulhamento. 
A ação está planejada para ocorrer de 27 de dezembro a 6 de março de 2022. Nos 70 dias de operação, o policiamento ostensivo será reforçado, com o objetivo de proporcionar mais segurança à população que utiliza os balneários capixabas e regiões de montanha.
O planejamento da operação foi anunciado na manhã desta quarta-feira (15) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e contará com o efetivo das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Cachoeira da Moxafongo, Santa Leopoldina
Cachoeira da Moxafongo, em Santa Leopoldina Crédito: Carlos Alberto da Silva

MAIS DE 4 MIL PMS

Nas operações anteriores, o efetivo da Polícia Militar se deslocava do interior para o litoral. Na 2021/22, será utilizado um novo modelo, com um investimento total de mais de R$ 6 milhões e 4.056 policiais trabalhando.
Soldados recém-formados serão convocados e a presença policial será ampliada com a utilização da escala ISEO (Indenização Suplementar de Escala Operacional). Esse modelo paga um valor para que policiais em horário de folga trabalhem.
O policial participa se tiver interesse e recebe um valor para realizar a escala, que pode ser de 6h, 8h ou 12h. Também será realizado um incremento de escalas ISEO nas regiões Noroeste e Serrana.
Operação Verão Crédito: Sesp

DELEGACIAS DE PLANTÃO 24H

As delegacias regionais atuarão em turno de 24 horas, com reforço de policiais em regime de escala de serviço extra. As unidades de Piúma, no Litoral Sul, e Praia Grande, em Fundão, atuarão em turnos de 24h durante o réveillon, fins de semana e carnaval.
Haverá reforço nos serviços do Departamento Médico Legal (DML) e nos plantões periciais, além de um posto de atendimento ao cidadão na Delegacia de Jacaraípe. As operações policiais especializadas serão intensificadas.

CORPO DE BOMBEIROS

O efetivo dos Bombeiros será reforçado com 30 militares e mais de 800 guarda-vidas civis. Eles atuarão na orla de 14 municípios: Vitória, Linhares, Itapemirim, Presidente Kennedy, Marataízes, Guarapari, Anchieta, Piúma, Serra, São Mateus, Conceição da Barra, Aracruz, Fundão e Vila Velha.

200 BAFÔMETROS PORTÁTEIS

Serão repassados 200 bafômetros (etilômetros) à Polícia Militar, em um investimento de mais de R$ 1,8 milhão.
Também serão realizadas campanhas educativas. Em dezembro, será abordado o risco de pilotar ou dirigir após consumo de substâncias lícitas e ilícitas, com foco nas festas de final de ano. Já em janeiro, será um planejamento das férias e todas as atividades que envolvem um trânsito seguro.

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