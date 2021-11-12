Projeto verão: tratamentos estéticos valorizam beleza natural

Não faltam tratamentos estéticos que valorizam a beleza natural sem necessidade de grandes intervenções. Crédito: Freepik

Nunca se falou tanto em viver sem as amarras dos padrões estéticos, sem a pressão do corpo perfeito. Por isso, o verão deste ano deve ser marcado por pessoas em busca de um visual o menos artificial possível.

Quem está incomodado com uma gordurinha aqui ou uma celulite ali já pode começar a trabalhar nisso, sem apelar para radicalismos. Não faltam tratamentos estéticos que valorizam a beleza natural, para aqueles que querem curtir essa estação com a autoestima lá em cima, sem necessidade de grandes intervenções.

Vanessa Cabral, empresária e dona da clínica que leva seu nome em Vitória (ES), observa que, com o fim do ano e a proximidade do verão, é comum ver a procura por tratamentos corporais aumentar significativamente, principalmente pelas mulheres. "Percebo um aumento em torno de 25% para procedimentos corporais", diz ela, que é biomédica, micropigmentadora e esteticista.

Segundo Vanessa, a maior queixa das clientes é quanto à gordura localizada, sobretudo as gordurinhas na barriga e nos flancos. "Muitas vêm em busca de tratamentos para tonificar e empinar o bumbum, para reduzir celulites e flacidez nessa região também", afirma.

De acordo com a Vanessa Cabral, quanto mais cedo iniciar os tratamentos, maiores as chances de chegar com tudo em cima no verão. Crédito: Clínica Vanessa Cabral/Divulgação

RESULTADOS

Quanto mais cedo iniciar os tratamentos, maiores as chances de chegar com tudo em cima no verão. Claro, destaca ela, tudo dependerá do objetivo e do corpo da paciente. "Algumas terão resultado com apenas uma sessão, outras com três, por exemplo", pontua.

Para tratar estrias, por exemplo, que são aquelas marcas na pele, semelhantes às cicatrizes, o ideal é que se comece a tratar com três meses de antecedência. Mas é possível ver melhoras já tratando um mês antes.

"Reforço que os tratamentos estão cada vez mais modernos e alguns, como o Bioshaping, por exemplo, com apenas uma sessão já dá para perceber uma nítida diferença. A paciente sai do consultório com os glúteos mais volumosos e empinados", comenta Vanessa.

OPÇÕES

No caso das estrias, vale apostar no chamado Plasmalift, em que é usado o eletrocautério, também conhecido como “jato de plasma”.

O Bioshaping que Vanessa citou é o tratamento do momento e tem feito sucesso para aumentar o bumbum, deixá-lo mais empinado, definido e também para corrigir assimetrias. Também trata celulite e flacidez, pois induz a produção de colágeno.

Se o foco é mesmo o bumbum, outra opção indicada na clínica é o Glúteo Up. "Indicamos quando a paciente deseja tratar pequenas imperfeições", ressalta a empresária.

Já o PowerSlim é um tratamento personalizado para perda de gordura localizada resistente. "É para aquela gordurinha na barriga ou nos flancos que não sai nem com dieta, nem com exercícios físicos. O método exclusivo associa enzimas personalizadas para cada paciente, eletroterapia, ultrassom e radiofrequência", explica ela.

São todos procedimentos seguros, com pouca contraindicação. Gestantes ou pessoas com diabetes devem buscar uma avaliação mais específica para saber se podem se submeter a essas técnicas sem riscos.