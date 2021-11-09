Vila Velha tem novidades na orla para o verão

Novos chuveiros vão ser instalados na orla de Vila Velha
. Ao todo, serão 48 novos equipamentos, confeccionados em aço inox, que vão substituir os atuais de madeira, que em sua maioria encontram-se degradados.
O contrato para a instalação dos chuveiros é de R$ 196.789,92, conforme publicado no Diário Oficial de Vila Velha em 29 de outubro. A distribuição dos novos equipamentos incluirá os principais balneários da cidade.
A Praia da Costa
terá 13, enquanto a Praia de Itaparica, 18. A Barra do Jucu e a Praia dos Recifes terão, cada uma, dois chuveiros. E, por fim, a Morada do Sol ganhará um, enquanto a Ponta da Fruta terá outros três.
Em dois pontos da Praia da Costa já foram instalados três chuveiros para teste: Praia da Sereia (2) e em frente à Canal Imóveis.
Os modelos vão seguir com uma estrutura de duas raquetes, permitindo que duas pessoas possam tomar a ducha depois da praia, de forma simultânea. Há uma botoeira que aciona a saída da água.
Será a primeira temporada de verão que uma praia de Vila Velha - a Praia da Sereia - terá o selo Bandeira Azul, uma certificação internacional com foco no meio ambiente e qualidade de vida. Como a coluna mostrou recentemente
, o recanto, perto do Clube Libanês, foi a única do Espírito Santo que recebeu essa certificação.