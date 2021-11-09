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Leonel Ximenes

Vila Velha tem novidades na orla para o verão

Novos equipamentos que estão sendo instalados nas praias vão facilitar a vida dos banhistas

Públicado em 

09 nov 2021 às 16:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Chuveiro instalado, em fase de testes, na Praia da Costa
Chuveiro instalado, em fase de teste, na Praia da Costa Crédito: Adessandro Reis/Secom PMVV
Novos chuveiros vão ser instalados na orla de Vila Velha. Ao todo, serão 48 novos equipamentos, confeccionados em aço inox, que vão substituir os atuais de madeira, que em sua maioria encontram-se degradados.
O contrato para a instalação dos chuveiros é de R$ 196.789,92, conforme publicado no Diário Oficial de Vila Velha em 29 de outubro. A distribuição dos novos equipamentos incluirá os principais balneários da cidade.
Praia da Costa terá 13, enquanto a Praia de Itaparica, 18. A Barra do Jucu e a Praia dos Recifes terão, cada uma, dois chuveiros. E, por fim, a Morada do Sol ganhará um, enquanto a Ponta da Fruta terá outros três.

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Os modelos vão seguir com uma estrutura de duas raquetes, permitindo que duas pessoas possam tomar a ducha depois da praia, de forma simultânea. Há uma botoeira que aciona a saída da água.
Será a primeira temporada de verão que uma praia de Vila Velha - a Praia da Sereia - terá o selo Bandeira Azul, uma certificação internacional com foco no meio ambiente e qualidade de vida.  Como a coluna mostrou recentemente, o recanto, perto do Clube Libanês, foi a única do Espírito Santo que recebeu essa certificação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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