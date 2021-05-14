Prainha e orla de Vila Velha começam a receber iluminação especial de LED

A iluminação da Praça Tamandaré, na Prainha, já começou a ser trocada Crédito: Adessandro Reis

Dois dos mais belos cartões-postais de Vila Velha , o Sítio Histórico da Prainha e a orla marítima da cidade começaram nesta quinta-feira (13) a receber iluminação mais moderna com lâmpadas do tipo LED. Nas ruas, avenidas e monumentos históricos do bairro mais antigo do Estado, um toque especial: os pontos de iluminação terão cor amarela, para preservar o ambiente histórico do local.

Na Prainha, serão trocadas 140 luminárias, sendo 16 nas Praças Otávio Araújo e da Bandeira. Os monumentos Canhão Quinhentista, Bonde 42, ncora, Busto Almirante Tamandaré e as Estátuas de Luiza Grimaldi e Vasco Fernandes Coutinho, que fazem parte do complexo histórico, receberão iluminações especiais.

A Igreja do Rosário e a Casa da Memória terão uma iluminação especial em suas fachadas, chamada de retrofit.

Nas Praias da Costa , Itapuã e Itaparica, por sua vez, serão trocados 186 refletores dos postes que iluminam as praias e 340 luminárias nas Avenidas Antônio Gil Veloso, Estudante José Júlio de Souza e Rua Gastão Roubach, todas na beira-mar.

A prefeitura diz que a cidade ficará mais iluminada com a nova tecnologia de LED. Atualmente cada poste tem quatro refletores de 1000w e duas pétalas de 400 W. Eles estão sendo substituídos por cinco refletores de 200w e um de 190w.