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Leonel Ximenes

Prainha e orla de Vila Velha começam a receber iluminação especial de LED

No Sítio Histórico, luz será amarela, para harmonizar com os monumentos do bairro mais antigo do Estado

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 02:03

Públicado em 

14 mai 2021 às 02:03
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A iluminação da Praça Tamandaré, na Prainha, já começou a ser trocada
A iluminação da Praça Tamandaré, na Prainha, já começou a ser trocada Crédito: Adessandro Reis
Dois dos mais belos cartões-postais de Vila Velha, o Sítio Histórico da Prainha e a orla marítima da cidade começaram nesta quinta-feira (13) a receber iluminação mais moderna com lâmpadas do tipo LED. Nas ruas, avenidas e monumentos históricos do bairro mais antigo do Estado, um toque especial: os pontos de iluminação terão cor amarela, para preservar o ambiente histórico do local.
Na Prainha, serão trocadas 140 luminárias, sendo 16 nas Praças Otávio Araújo e da Bandeira. Os monumentos Canhão Quinhentista, Bonde 42, ncora, Busto Almirante Tamandaré e as Estátuas de Luiza Grimaldi e Vasco Fernandes Coutinho, que fazem parte do complexo histórico, receberão iluminações especiais.
A Igreja do Rosário e a Casa da Memória terão uma iluminação especial em suas fachadas, chamada de retrofit.
Nas Praias da Costa, Itapuã e Itaparica, por sua vez, serão trocados 186 refletores dos postes que iluminam as praias e 340 luminárias nas Avenidas Antônio Gil Veloso, Estudante José Júlio de Souza e Rua Gastão Roubach, todas na beira-mar.

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As equipes de manutenção já estão trabalhando na Praia da Costa. O novo sistema de iluminação da orla será entregue no dia 23 de maio, dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. No prazo de um ano, segundo planeja a PMVV, serão substituídos todos os 35 mil pontos de iluminação da cidade. Está prevista uma economia de R$ 1 milhão por mês com a iluminação pública.
Em agosto do ano passado a prefeitura fez o leilão de concessão do parque de iluminação pública do município. A empresa vencedora, o Consórcio SRE – IP Vila Velha, vai gerenciar o parque por 20 anos e deve investir R$ 110 milhões no sistema.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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