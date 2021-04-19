Base da Guarda Municipal de Vila Velha é depredada na Praia da Costa

Um morador de rua, segundo a prefeitura, depredou a base da Guarda Municipal de Vila Velha
localizada na Praia da Costa, por volta da 1 hora da madrugada deste domingo (18). O vândalo, ainda segundo a PMVV, destruiu cadeiras, janelas, aparelhos de micro-ondas e de ar-condicionado. Logo após a destruição, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.
A prefeitura disse que não tem estimativa do valor do prejuízo, mas, segundo informa, a empresa responsável pela manutenção da base vai consertar a parte estrutural da unidade, enquanto a corporação irá repor o mobiliário destruído.
No momento do ataque não havia agentes da Guarda na base. A PMVV diz que as equipes que fazem patrulhamento na região só a utilizam como ponto de apoio - água, banheiro e outras atividades.
A unidade policial está temporariamente desativada para manutenção e reconstrução. Segundo a assessoria da Guarda Municipal, a base da Praia da Costa deve voltar a funcionar nesta terça-feira (22).
Além da base da Praia da Costa
, que fica localizada na Curva da Sereia, a Guarda Municipal de Vila Velha tem outros três pontos de apoio: Coqueiral de Itaparica, Centro e Glória.