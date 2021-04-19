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Leonel Ximenes

Base da Guarda Municipal de Vila Velha é depredada na Praia da Costa

Vândalo invadiu a unidade policial e destruiu cadeiras, janelas, aparelhos de micro-ondas e de ar-condicionado

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 11:48

Públicado em 

19 abr 2021 às 11:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Equipamentos e mobiliário destruídos na base da Guarda Municipal de Vila Velha na Praia da Costa
Equipamentos e mobiliário destruídos na base da Guarda Municipal de Vila Velha na Praia da Costa Crédito: Divulgação
Um morador de rua, segundo a prefeitura, depredou a base da Guarda Municipal de Vila Velha localizada na Praia da Costa, por volta da 1 hora da madrugada deste domingo (18). O vândalo, ainda segundo a PMVV, destruiu cadeiras, janelas, aparelhos de micro-ondas e de ar-condicionado. Logo após a destruição, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.
A prefeitura disse que não tem estimativa do valor do prejuízo, mas, segundo informa, a empresa responsável pela manutenção da base vai consertar a parte estrutural da unidade, enquanto a corporação irá repor o mobiliário destruído.

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No momento do ataque não havia agentes da Guarda na base. A PMVV diz que as equipes que fazem patrulhamento na região só a utilizam como ponto de apoio - água, banheiro e outras atividades.
Imagem de câmera flagra o momento em que o vândalo arromba a janela e invade a base da Guarda, em frente à avenida principal da orla da Praia da Costa
Imagem de câmera flagra o momento em que o vândalo arromba a janela e invade a base da Guarda, em frente à avenida da orla da Praia da Costa Crédito: Divulgação
A unidade policial está temporariamente desativada para manutenção e reconstrução. Segundo a assessoria da Guarda Municipal, a base da Praia da Costa deve voltar a funcionar nesta terça-feira (22).

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Além da base da Praia da Costa, que fica localizada na Curva da Sereia, a Guarda Municipal de Vila Velha tem outros três pontos de apoio: Coqueiral de Itaparica, Centro e Glória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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