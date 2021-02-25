Guarda municipal salva cachorro arrastado no Rio Itapemirim

Guarda salva cachorro arrastado no Rio Itapemirim Crédito: Divulgação/ PMI

Um cachorro foi resgatado na manhã desta quinta-feira (25), depois de ser arrastado pelas águas do Rio Itapemirim, em Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Com ajuda de uma canoa, um guarda municipal que mora próximo do rio conseguiu salvar o bichinho. Mais tarde, o animal foi devolvido à dona.

Segundo a Guarda Municipal, os guardas estavam em patrulhamento na região quando foram moradores falaram que havia um cachorro em meio à uma porção de vegetação, boiando ao longo do rio. O pequeno animal estava preso e muito assustado, segundo a guarda.

Guarda municipal salva cachorro Crédito: Divulgação/ PMI

“O guarda David Leal que mora ali perto e entraria no serviço pela manhã se prontificou a ajudar. Ninguém sabe como ele foi parar ali. Depois de resgatado, foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses para atendimento. A dona do animal ficou sabendo do acontecido pela publicação do caso e buscou o cachorrinho “, contou o diretor da Guarda, Fábio Pedrada.