Guarda municipal salva cachorro arrastado no Rio Itapemirim

Um cachorro foi resgatado na manhã desta quinta-feira (25), depois de ser arrastado pelas águas do Rio Itapemirim, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Com ajuda de uma canoa, um guarda municipal que mora próximo do rio conseguiu salvar o bichinho. Mais tarde, o animal foi devolvido à dona.
Segundo a Guarda Municipal, os guardas estavam em patrulhamento na região quando foram moradores falaram que havia um cachorro em meio à uma porção de vegetação, boiando ao longo do rio. O pequeno animal estava preso e muito assustado, segundo a guarda.
“O guarda David Leal que mora ali perto e entraria no serviço pela manhã se prontificou a ajudar. Ninguém sabe como ele foi parar ali. Depois de resgatado, foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses para atendimento. A dona do animal ficou sabendo do acontecido pela publicação do caso e buscou o cachorrinho “, contou o diretor da Guarda, Fábio Pedrada.
O resgate teve o apoio também dos guardas Dion Carlos e Luciano Rangel e David.