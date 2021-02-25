Novo etilômetro capta odor de álcool no ar sem precisar encostar a boca Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Guarda Municipal de Vitória vai contar, a partir desta semana, com o uso de etilômetros, popularmente conhecidos como bafômetros, em operações para fiscalizar embriaguez ao volante.

Your browser does not support the audio element. Guarda de Vitória vai usar bafômetro que capta odor sem encostar a boca

"Nas próximas operações, a Guarda Municipal vai contar com a utilização do etilômetro, inclusive o etilômetro passivo, que capta a presenca de álcool no ar e não precisa do motorista assoprar no bocal", conta o gerente de operações e fiscalização de trânsito da Guarda, Brunno Xavier.

Caso o condutor não tenha bebido, o etilômetro apresentará a luz verde. Em caso de ingestão de bebida alcoólica, o equipamento ficará com a luz vermelha. Caso positivo, o condutor será convidado a fazer um segundo teste, desta vez utilizando o bafômetro tradicional, em que é necessário que o condutor sopre um canudo ligado ao equipamento, continuarão a ser usados. A Guarda lembra que os canudos vem embalados e são descartáveis.

Segundo Xavier, o etilômetro é um aparelho que permite determinar a concentração de bebida alcoólica analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa.

"Esse equipamento vai nos auxiliar muito nas operações de Lei Seca. A embriaguez somada à imprudência e ao desrespeito às leis de trânsito, na maioria das vezes, o resultado é sempre o mesmo: acidente", concluiu Brunno Xavier.

Novo etilômetro capta odor de álcool no ar sem precisar encostar a boca Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória