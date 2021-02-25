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Fiscalização

Guarda de Vitória vai usar bafômetro que capta odor sem encostar a boca

Equipamentos serão usados a partir desta semana em operações para fiscalizar embriaguez ao volante

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 12:52

Publicado em 

25 fev 2021 às 12:52
Novo etilômetro capta odor de álcool no ar sem precisar encostar a boca
Novo etilômetro capta odor de álcool no ar sem precisar encostar a boca Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Guarda Municipal de Vitória vai contar, a partir desta semana, com o uso de etilômetros, popularmente conhecidos como bafômetros, em operações para fiscalizar embriaguez ao volante.
Guarda de Vitória vai usar bafômetro que capta odor sem encostar a boca
"Nas próximas operações, a Guarda Municipal vai contar com a utilização do etilômetro, inclusive o etilômetro passivo, que capta a presenca de álcool no ar e não precisa do motorista assoprar no bocal", conta o gerente de operações e fiscalização de trânsito da Guarda, Brunno Xavier.

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Caso o condutor não tenha bebido, o etilômetro apresentará a luz verde. Em caso de ingestão de bebida alcoólica, o equipamento ficará com a luz vermelha. Caso positivo, o condutor será convidado a fazer um segundo teste, desta vez utilizando o bafômetro tradicional, em que é necessário que o condutor sopre um canudo ligado ao equipamento, continuarão a ser usados. A Guarda lembra que os canudos vem embalados e são descartáveis.
Segundo Xavier, o etilômetro é um aparelho que permite determinar a concentração de bebida alcoólica analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa.
"Esse equipamento vai nos auxiliar muito nas operações de Lei Seca. A embriaguez somada à imprudência e ao desrespeito às leis de trânsito, na maioria das vezes, o resultado é sempre o mesmo: acidente", concluiu Brunno Xavier.
Novo etilômetro capta odor de álcool no ar sem precisar encostar a boca
Novo etilômetro capta odor de álcool no ar sem precisar encostar a boca Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
Com informações do G1ES e da TV Gazeta
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